В Беларуси ликвидировали трансграничный пожар
- 20.04.2025, 20:26
Огонь накануне перекинулся с территории Украины.
В Беларуси ликвидировали трансграничный лесной пожар, который накануне перекинулся с территории Украины на земли Милошевичского лесхоза. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства.
По информации ведомства, огнем оказались охвачены десятки гектаров лесного фонда. Точная площадь пострадавшей территории уточняется.
В тушении пожара принимали участие силы не только Милошевичского лесхоза, но и соседних лесохозяйственных учреждений: Лельчицкого, Ельского, Калинковичского, Мозырского опытного лесхоза и Наровлянского спецлесхоза. Кроме того, к ликвидации огня подключились спасатели Лельчицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям.
Всего на месте работало 20 единиц техники и 70 человек.
В Минлесхозе подчеркнули, что благодаря слаженной работе лесников и спасателей распространение огня удалось оперативно остановить.