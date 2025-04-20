В Беларуси ликвидировали трансграничный пожар 20.04.2025, 20:26

Огонь накануне перекинулся с территории Украины.

В Беларуси ликвидировали трансграничный лесной пожар, который накануне перекинулся с территории Украины на земли Милошевичского лесхоза. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства.

По информации ведомства, огнем оказались охвачены десятки гектаров лесного фонда. Точная площадь пострадавшей территории уточняется.

В тушении пожара принимали участие силы не только Милошевичского лесхоза, но и соседних лесохозяйственных учреждений: Лельчицкого, Ельского, Калинковичского, Мозырского опытного лесхоза и Наровлянского спецлесхоза. Кроме того, к ликвидации огня подключились спасатели Лельчицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Всего на месте работало 20 единиц техники и 70 человек.

В Минлесхозе подчеркнули, что благодаря слаженной работе лесников и спасателей распространение огня удалось оперативно остановить.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com