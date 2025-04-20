Британские истребители дважды перехватывали самолеты РФ над Балтикой

Британские истребители дважды перехватывали самолеты РФ над Балтикой2
- 20.04.2025, 21:31
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Россияне нарушили международные авиационные нормы.
Британские истребители Typhoon дважды за неделю поднимались в воздух для перехвата российских самолетов над Балтийским морем, реагируя на нарушение международных авиационных норм. Об этом сообщает The Guardian в воскресенье, 20 апреля.
Министерство обороны Великобритании сообщило, что 15 апреля два истребителя Typhoon подняли в воздух для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20М над Балтийским морем.
Тогда как 17 апреля те же истребители перехватили неизвестный самолет, который покинул воздушное пространство Калининграда.
Оба инцидента произошли в рамках операции Chessman, предусматривающей патрулирование восточного фланга НАТО совместно со шведскими ВВС.
Министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард заявил, что страна остается непоколебимой в своих обязательствах перед НАТО.