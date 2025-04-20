закрыть
20 апреля 2025, воскресенье, 22:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Британские истребители дважды перехватывали самолеты РФ над Балтикой

2
  • 20.04.2025, 21:31
  • 1,012
Британские истребители дважды перехватывали самолеты РФ над Балтикой

Россияне нарушили международные авиационные нормы.

Британские истребители Typhoon дважды за неделю поднимались в воздух для перехвата российских самолетов над Балтийским морем, реагируя на нарушение международных авиационных норм. Об этом сообщает The Guardian в воскресенье, 20 апреля.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что 15 апреля два истребителя Typhoon подняли в воздух для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20М над Балтийским морем.

Тогда как 17 апреля те же истребители перехватили неизвестный самолет, который покинул воздушное пространство Калининграда.

Оба инцидента произошли в рамках операции Chessman, предусматривающей патрулирование восточного фланга НАТО совместно со шведскими ВВС.

Министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард заявил, что страна остается непоколебимой в своих обязательствах перед НАТО.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прислал идейного имперца
Путин прислал идейного имперца Ирина Халип
Пять регионов и сделка в придачу
Пять регионов и сделка в придачу
Вы при чем
Вы при чем Гарри Каспаров
С Кипра выдачи нет
С Кипра выдачи нет Иван Карпович, «Plan B»