Британские истребители дважды перехватывали самолеты РФ над Балтикой 2 20.04.2025, 21:31

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Россияне нарушили международные авиационные нормы.

Британские истребители Typhoon дважды за неделю поднимались в воздух для перехвата российских самолетов над Балтийским морем, реагируя на нарушение международных авиационных норм. Об этом сообщает The Guardian в воскресенье, 20 апреля.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что 15 апреля два истребителя Typhoon подняли в воздух для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20М над Балтийским морем.

Тогда как 17 апреля те же истребители перехватили неизвестный самолет, который покинул воздушное пространство Калининграда.

Оба инцидента произошли в рамках операции Chessman, предусматривающей патрулирование восточного фланга НАТО совместно со шведскими ВВС.

Министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард заявил, что страна остается непоколебимой в своих обязательствах перед НАТО.

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