Самой старинной в Беларуси коллекции пасхальных яиц почти исполнилось 100 лет
- 20.04.2025, 21:40
Она хранится в Гродненском государственном историко-археологическом музее.
Самая старинная в Беларуси коллекция пасхальных писанок хранится в Гродненском государственном историко-археологическом музее.
Об этом сотрудники музея сообщили агентству БелТА.
«Это 74 пасхальные писанки, собранные в 1930-е годы первым директором музея Юзефом Ядковским», - рассказали там.
В фондохранилище хранится коллекция старинных писанок, аккуратно уложенных в деревянный сундук с коваными накладками. Каждое яйцо помещено в картонную коробочку, выстланную ватой, с указанием места его происхождения. Благодаря этим пометкам известна география коллекции: деревни бывших Августовского и Сувалковского уездов, а также местечко Сопоцкин (Гродненский район). На некоторых коробочках встречается надпись «Святск».
Как рассказала заведующая отделом народного творчества Светлана Чушинская, для окрашивания писанок использовались натуральные красители, приготовленные по старинным рецептам:
Черный цвет получали из отвара ольховой коры и ржавого железа.
Бронзовый – из яблоневой коры и обожженного зерна.
Фиолетовый – из лепестков мальвы.
Зеленый – из осиновой коры и листьев омелы.
Коричневый – из цветков ольхи и листьев конского каштана.