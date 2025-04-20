Самой старинной в Беларуси коллекции пасхальных яиц почти исполнилось 100 лет 20.04.2025, 21:40

Она хранится в Гродненском государственном историко-археологическом музее.

Самая старинная в Беларуси коллекция пасхальных писанок хранится в Гродненском государственном историко-археологическом музее.

Об этом сотрудники музея сообщили агентству БелТА.

«Это 74 пасхальные писанки, собранные в 1930-е годы первым директором музея Юзефом Ядковским», - рассказали там.

В фондохранилище хранится коллекция старинных писанок, аккуратно уложенных в деревянный сундук с коваными накладками. Каждое яйцо помещено в картонную коробочку, выстланную ватой, с указанием места его происхождения. Благодаря этим пометкам известна география коллекции: деревни бывших Августовского и Сувалковского уездов, а также местечко Сопоцкин (Гродненский район). На некоторых коробочках встречается надпись «Святск».

Как рассказала заведующая отделом народного творчества Светлана Чушинская, для окрашивания писанок использовались натуральные красители, приготовленные по старинным рецептам:

Черный цвет получали из отвара ольховой коры и ржавого железа.

Бронзовый – из яблоневой коры и обожженного зерна.

Фиолетовый – из лепестков мальвы.

Зеленый – из осиновой коры и листьев омелы.

Коричневый – из цветков ольхи и листьев конского каштана.

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