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Россия впервые «засветила» северокорейский аналог «Урагана»

  • 20.04.2025, 21:53
  • 1,330
Россия впервые «засветила» северокорейский аналог «Урагана»

Видео.

На видео впервые попала 240-мм ракетная система залпового огня (РСЗО) типа M1991 из Северной Кореи, которую россияне используют против украинцев на фронте.

Об этом сообщает Defense Express.

По данным издания, российские оккупанты на вооружении несколько различных типов северокорейских артиллерийских систем. Однако аналог «Урагана» из Северной Кореи, система M1991, ранее не попадала в кадр.

Видео корейской РСЗО M1991 в руках россиян показал журналист Юрий Бутусов. Он обнародовал запись, на которой можно заметить, что вооружение находится в каком-то ангаре, а оккупанты оборудуют систему залпового огня антидроновой защитой.

Издание добавляет, что всего российская армия должна получить сотни артиллерийских систем от Северной Кореи.

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