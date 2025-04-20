закрыть
20 апреля 2025, воскресенье, 22:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые вывели «формулу успеха»

2
  • 20.04.2025, 22:04
  • 1,022
Ученые вывели «формулу успеха»

Какие черты характера вам необходимы.

Многие люди мечтают достичь успеха в определенной сфере своей жизни. Ученые вывели формулу, которая помогла бы этому.

Международная команда исследователей из Великобритании и Норвегии провела масштабное исследование, которое показывает, как черты характера могут влиять на уровень доходов человека. Об этом пишет ресурс Wiley.

Оказалось, что финансовый успех в значительной степени зависит не от пола, образования или места жительства, а именно от личностных качеств.

В исследовании приняли участие более 3000 человек в возрасте от 31 до 55 лет. Каждый из них прошел личностный тест по методике «Большой пятерки» – популярного психологического инструмента, который помогает определить пять ключевых черт характера. Наряду с этим участники также предоставили информацию о своем уровне доходов, накопления, образование и место жительства.

Так называемый тест «Big Five» измеряет пять базовых параметров: экстраверсию (открытость в общении), доброжелательность (способность к сопереживанию и гармоничным отношениям), добросовестность (организованность и самодисциплину), невротизм (склонность к эмоциональной нестабильности) и открытость новому (любознательность, интерес к знаниям и новым идеям).

Результаты исследования выявили однозначного «лидера» среди личностных черт – добросовестность. Именно это качество оказалось наиболее тесно связанным с высоким уровнем доходов. Люди, которые ответственно подходят к делам, доводят их до конца, хорошо планируют свое время и придерживаются дисциплины, демонстрируют финансовую стабильность и успех, даже если у них нет высшего образования.

На втором месте оказалась экстраверсия. Открытые, активные и коммуникабельные люди чаще достигают финансового роста благодаря способности строить полезные связи, эффективно общаться и находить новые возможности для карьеры.

Итак, характер, а не формальные характеристики, часто является решающим фактором на пути к финансовому благополучию.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прислал идейного имперца
Путин прислал идейного имперца Ирина Халип
Пять регионов и сделка в придачу
Пять регионов и сделка в придачу
Вы при чем
Вы при чем Гарри Каспаров
С Кипра выдачи нет
С Кипра выдачи нет Иван Карпович, «Plan B»