Ученые вывели «формулу успеха» 2 20.04.2025, 22:04

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Какие черты характера вам необходимы.

Многие люди мечтают достичь успеха в определенной сфере своей жизни. Ученые вывели формулу, которая помогла бы этому.

Международная команда исследователей из Великобритании и Норвегии провела масштабное исследование, которое показывает, как черты характера могут влиять на уровень доходов человека. Об этом пишет ресурс Wiley.

Оказалось, что финансовый успех в значительной степени зависит не от пола, образования или места жительства, а именно от личностных качеств.

В исследовании приняли участие более 3000 человек в возрасте от 31 до 55 лет. Каждый из них прошел личностный тест по методике «Большой пятерки» – популярного психологического инструмента, который помогает определить пять ключевых черт характера. Наряду с этим участники также предоставили информацию о своем уровне доходов, накопления, образование и место жительства.

Так называемый тест «Big Five» измеряет пять базовых параметров: экстраверсию (открытость в общении), доброжелательность (способность к сопереживанию и гармоничным отношениям), добросовестность (организованность и самодисциплину), невротизм (склонность к эмоциональной нестабильности) и открытость новому (любознательность, интерес к знаниям и новым идеям).

Результаты исследования выявили однозначного «лидера» среди личностных черт – добросовестность. Именно это качество оказалось наиболее тесно связанным с высоким уровнем доходов. Люди, которые ответственно подходят к делам, доводят их до конца, хорошо планируют свое время и придерживаются дисциплины, демонстрируют финансовую стабильность и успех, даже если у них нет высшего образования.

На втором месте оказалась экстраверсия. Открытые, активные и коммуникабельные люди чаще достигают финансового роста благодаря способности строить полезные связи, эффективно общаться и находить новые возможности для карьеры.

Итак, характер, а не формальные характеристики, часто является решающим фактором на пути к финансовому благополучию.

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