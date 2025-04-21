Politico: Трамп хочет встречи с глазу на глаз с Си Цзиньпином 21.04.2025, 2:31

Что бы решить проблему торговой войны.

Президент США Дональд Трамп настаивает на встрече с глазу на глаз с лидером Китая Си Цзиньпином, что мешает другим дипломатическим усилиям остановить обострение торговой войны между этими глобальными державами, сообщает Politico.

Двое бывших высокопоставленных чиновников Госдепартамента и представитель промышленности сообщили изданию, что Трамп не позволяет представителям Белого дома общаться с китайскими чиновниками в Пекине по разрядке торговой войны.

Издание напоминает, что Сенат еще не утвердил посла США в Китае и Трамп не назначил никого ответственного за переговоры с Пекином. Также в статье отмечается, что Белый дом не обращается в китайское посольство, чтобы начать обсуждение.

Отсутствие каких-либо существенных контактов заморозило значимые коммуникации между двумя странами и поставило под угрозу вероятность решения проблемы торговой войны в ближайшее время, констатирует Politico.

«Неофициальные каналы не работают, потому что президент Трамп этого не хочет. Трамп хочет иметь дело напрямую с президентом Си так же, как он имеет дело с президентом Путиным. Я не думаю, что он особенно заинтересован в передаче своих взглядов другим», — сказал изданию Райан Хасс, бывший директор по делам Китая, Тайваня и Монголии в Совете национальной безопасности во время администрации Обамы.

В статье сообщается, что Трамп неоднократно заявлял о своей заинтересованности в разговоре или встрече с Си Цзиньпином, чтобы ослабить напряжение, вызванное торговой войной, однако, тот, похоже, оказывает этому сопротивление. Вместо этого, пишет Politico, Си Цзиньпин сосредоточился на сплочении стран Юго-Восточной Азии для укрепления их отношений с Китаем в противостоянии пошлинам США и этот очевидный тупик раздражает Белый дом.

«Президент Трамп четко дал понять, что мяч на стороне Китая», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

В Белом доме заявили, что его официальные лица находятся в тесном контакте с властями в Пекине, но не сказали, является ли неофициальная дипломатия частью стратегии.

«Если теория заключается в том, что Белый дом тормозит дискуссии, она просто неверна. Существуют различные контакты на уровне персонала и старшего персонала, которые продолжаются, и мы, как сказал президент, приветствуем дискуссии», — заявил представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз.

Издание пишет, что Пекин, вероятно, с недоверием поддается требованиям Трампа относительно разговора с Си, поскольку китайский лидер может потерять преимущество, особенно если Трамп превратит встречу в публичное зрелище.

«Китайская бюрократия никогда не позволит, чтобы их президент попал в положение, когда он будет удивлен или унижен. После инцидента с [президентом Украины Владимиром] Зеленским они очень внимательны к риску того, что Си могут унизить, „подрезать“ или сделать частью сделки, которая развалится на мировой арене», — заявил Хасс.

18 апреля Трамп заявил, что на решение спорных торговых вопросов с Китаем, по его мнению, понадобится три-четыре недели.

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