Мельник назвал Мерцу пять шагов для остановки войны в Украине
- 21.04.2025, 4:04
При поддержке Берлина и других европейских союзников Киев сможет продолжать бои до 2029 года.
Представитель Украины при ООН, бывший посол страны в Германии и Бразилии Андрей Мельник опубликовал в Welt обращение к будущему немецкому канцлеру Фридриху Мерцу с предложениями, как тот в первые сто дней на посту может остановить войну Украине. По мнению дипломата, при поддержке Берлина и других европейских союзников Киев сможет продолжать бои до 2029 года.
Мельник предлагает следующие шаги:
принять коалиционное решение о финансировании поставок вооружений Украине в размере не менее 0,5% ВВП (€21,5 млрд в год) или €86 млрд к 2029-му, по подсчетам украинского дипломата;
принять такое же решение на уровне Евросоюза, чтобы обеспечить финансирование военной помощи Украине еще на €372 млрд к 2029 году, и на уровне G7 (дополнительно €181 млрд без учета вклада США);
сразу после начала работы нового немецкого правительства 6 мая объявить о поставках Украине 150 дальнобойных крылатых ракет Taurus и быстро передать их Киеву;
принять коалиционное решение о передаче Киеву 30% истребителей и вертолетов из запасов немецких ВВС для эффективного использования Taurus; по подсчетам Мельника, это примерно 45 истребителей Eurofighter, 30 Tornado, 25 вертолетов NH90 TTH и 15 Eurocopter Tiger; аналогичное решение может быть принято и для других систем вооружений, чтобы обеспечить поставки танков Leopard, боевых машин пехоты Marder и др.;
принять решение о конфискации российских замороженных активов, о гарантиях безопасности Украины и о ее принятии в ЕС и НАТО к 2029 году.
«Я реалист и не питаю иллюзий относительно того, примете ли вы одну или несколько из этих идей. Или ни одну. Но приближается Пасха. <...> И можно надеяться на чудо», — заключил Мельник.