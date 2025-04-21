Мельник назвал Мерцу пять шагов для остановки войны в Украине 21.04.2025, 4:04

При поддержке Берлина и других европейских союзников Киев сможет продолжать бои до 2029 года.

Представитель Украины при ООН, бывший посол страны в Германии и Бразилии Андрей Мельник опубликовал в Welt обращение к будущему немецкому канцлеру Фридриху Мерцу с предложениями, как тот в первые сто дней на посту может остановить войну Украине. По мнению дипломата, при поддержке Берлина и других европейских союзников Киев сможет продолжать бои до 2029 года.

Мельник предлагает следующие шаги:

принять коалиционное решение о финансировании поставок вооружений Украине в размере не менее 0,5% ВВП (€21,5 млрд в год) или €86 млрд к 2029-му, по подсчетам украинского дипломата;

принять такое же решение на уровне Евросоюза, чтобы обеспечить финансирование военной помощи Украине еще на €372 млрд к 2029 году, и на уровне G7 (дополнительно €181 млрд без учета вклада США);

сразу после начала работы нового немецкого правительства 6 мая объявить о поставках Украине 150 дальнобойных крылатых ракет Taurus и быстро передать их Киеву;

принять коалиционное решение о передаче Киеву 30% истребителей и вертолетов из запасов немецких ВВС для эффективного использования Taurus; по подсчетам Мельника, это примерно 45 истребителей Eurofighter, 30 Tornado, 25 вертолетов NH90 TTH и 15 Eurocopter Tiger; аналогичное решение может быть принято и для других систем вооружений, чтобы обеспечить поставки танков Leopard, боевых машин пехоты Marder и др.;

принять решение о конфискации российских замороженных активов, о гарантиях безопасности Украины и о ее принятии в ЕС и НАТО к 2029 году.

«Я реалист и не питаю иллюзий относительно того, примете ли вы одну или несколько из этих идей. Или ни одну. Но приближается Пасха. <...> И можно надеяться на чудо», — заключил Мельник.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com