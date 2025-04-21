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Россия запустила по Украине «Шахеды»

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  • 21.04.2025, 7:36
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Россия запустила по Украине «Шахеды»

В нескольких городах раздались взрывы.

Ночная атака российских дронов, первая после окончания «пасхального перемирия», продолжается, в результате чего в нескольких украинских городах раздались взрывы, пишет unian.net.

В частности, Воздушные силы сообщили о движении «Шахедов» и работе ПВО в нескольких областях. В Киевской области, как сообщила под утро областная администрация, работала ПВО. О прилетах пока ничего не сообщается.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что что в городе были слышны взрывы. Кроме этого взрывы прозвучали в Черкассах, Хресоне и Одесской области.

По данным Суспільного, в Черкассах было слышно по меньшей мере 8 взрывов.

По информации мониторинговых каналов, в воздушном пространстве Украины одновременно находились несколько десятков беспилотников-камикадзе. Кроме того, около пяти утра Воздушные силы Украины сообщали о двух крылатых ракетах, летевших через Черное море в направлении Николаевской области.

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