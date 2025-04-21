Невероятные события для доллара 1 21.04.2025, 7:50

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Ждать ли белорусам курс ниже 3 рублей?

Прошлая неделя закончилась укреплением национальной валюты к доллару США и евро. И на текущей неделе давление на доллар не ослабеет. Каких новых курсовых рекордов ждать, читайте в прогнозе от myfin.by.

Годовой минимум по доллару

По итогу пяти торговых дней обменный курс доллара США вернулся к годовому минимуму и потерял за неделю -1,60%. К началу этого года снижение курса доллара составляет уже -11,93%. Курс закрытия пятничных торгов составил USD/BYN 3,0590, объем торгов при этом в течение недели не превышал десяти миллионов долларов.

Курс российского рубля, как противоположность доллара США, на неделе поднялся до отметки RUB/BYN 3,6800 за 100 российских рублей и также вплотную приблизился к максимуму этого года. Всего за прошлую неделю российская валюта на белорусском рынке добавила +0,97%, с начала года рост курса рубля составляет уже +9,89%. Объем торгов российским рублем в среднем диапазоне.

В силу того, что основные факторы поддержки и давления на внутреннем рынке сохраняют силу, высока вероятность того, что на текущей неделе годовые максимумы и минимумы внутреннего валютного рынка могут обновиться.

Ровно месяц назад 18 марта курс доллара снижался на белорусских торгах до USD/BYN 3,0554, и тогда казалось — что еще немного и доллар будет стоить дешевле трех рублей. Но валютный рынок развернулся и к началу апреля доллар вернулся на рубеж в USD/BYN 3,1642. Этим все и закончилось. После этого курс доллара вновь вернулся к снижению и на этот раз не исключено, что все-таки мы получим «бакс» дешевле трех рублей.

В пользу этого говорит то, что помимо внутреннего рынка, на котором факторы поддержки рубля доминируют, доллар США ослабевает и на мировом финансовом рынке.

Давление на доллар

В пятницу, 25 апреля, состоится очередное заседание Совета директоров Банка России по вопросу ключевой ставки. Базовый прогноз на сохранение действующей ставки в 21,0%. Никаких поводов для смягчения ДКП пока не предвидится, поэтому вероятность понижения ставки даже не рассматривается. С этой стороны рублю ничего не угрожает.

Сохраняется также дефицит ликвидности на внутреннем российском рынке. Боле того, разрыв между спросом и предложением валюты будет увеличиваться в ближайшее время, поскольку наступает период дивидендных выплат. На эти цели в апреле будет направлено около одного триллиона рублей со всеми вытекающими.

Далее, в условиях нарастающей геополитической волатильности курс доллара на мировом рынке явно не хочет расти. А вот цена золота на прошлой неделе обновила очередной максимум. Это уже становится привычным событием, хотя по факту это экстраординарное явление. С начала года ни один мировой актив не показывает такого роста. А золото — это не просто металл, а одна из основ мировой финансовой системы. В четверг, 17 апреля, цена фьючерса на нью-йоркской COMEX поднималась до 3371,9 USD/Oz, и с технической точки зрения всё свидетельствует в пользу продолжения тренда.

Прогноз на неделю

На руку российскому рублю и разворот к росту цен на «черное золото». Эталонная марка Brent на прошлой неделе поднималась в цене выше 68,1 USD/br, что дает очередной приток валюты на российский рынок.

Таким образом, пока не никаких оснований для снижения курса рубля на белорусском и российском валютном рынках не предвидится и, исходя из этого, можно допустить, что курс доллара на торгах БВФБ может вплотную подойти к психологической отметке в USD/BYN 3,00 и протестировать более низкие значения. Российский рубль на белорусском рынке продолжает движение вверх к отметке в RUB/BYN 3,700 за 100 российских рублей.

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