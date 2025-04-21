Иранский боец ВСУ: Я воюю и против Лукашенко 21.04.2025, 7:58

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Курош Сехати называет Украину своим «вторым домом».

Курош Сехати — первый известный иранец, присоединившийся к Иностранному легиону Украины, подразделению ВСУ, состоящему из иностранных добровольцев. Он журналист (работал в персидской службе «Голоса Америки» и на британской телестанции Iran International). Его жена украинка, а дети — наполовину украинцы, поэтому, по словам Куроша, вопросов, на чьей стороне он в войне России и Украины, для него никогда не возникало. Сехати называет Украину своим «вторым домом», сообщает «Настоящее время».

На родине Сехати несколько раз арестовывали за его политическую деятельность. После этого он бежал из Ирана в Турцию в 2004 году, где ему был предоставлен статус политического беженца, а затем переехал в США.

دوستان گرامی، مبارزه برای آزادی و دموکراسی و مقابله با مستبدان و اشغالگران مرز نمی‌شناسد. بعنوان یک ایرانی به لژیون بین المللی ارتش اوکراین پیوستم تا در مبارزه با پوتین جنایتکار و حامیاتش سهمی داشته باشم.#پاينده_ایران #Slavaukraini pic.twitter.com/fvNq8cFB3P — Kourosh Sehati 🇺🇦 (@SehatiKourosh) March 18, 2025

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, Сехати было 46 лет. Решение поехать на фронт и сражаться на стороне Украины, по его словам, было для него глубоко личным.

«Я привязан к Украине, потому что моя жена украинка, а наши дети наполовину украинцы», — рассказал Сехати Radio Farda, проекту Радио Свобода на языке фарси. Его семья сейчас живет в Лондоне.

Сехати объявил о своем решении сражаться за Украину 18 марта, написав в соцсети X, что намерен «бороться с преступником Путиным и его сторонниками».

В интервью Радио Фарда Сехати пояснил, что имел в виду не только самого Путина, но и его ключевых союзников, включая власти Ирана, диктатора Лукашенко, а также Северную Корею и Китай. Он заметил, что защищает Украину от того, что он назвал «клубом диктаторов и захватчиков».

Помимо того, что у него есть личные связи с Украиной, Сехати много говорит об исторических обидах Ирана на Россию.

«Россия много навредила Ирану за последние 200 лет», — объясняет Сехати. Он напоминает, что Персия и царская Россия вели серию войн в XIX веке, кульминацией которых стала уступка Тегераном большей части Кавказа Москве. Российская империя также боролась за контроль над природными ресурсами Ирана и оккупировала иранскую территорию. Эта тенденция продолжилась и во времена СССР. В середине 1940-х годов Советский Союз поддерживал недолговечные этнические курдские и азербайджанские республики на северо-западе Ирана. И хотя эти республики были быстро расформированы, они способствовали этнической напряженности в Иране, которая сохраняется и по сей день.

Сехати подчеркивает, что не все иранцы поддерживают Исламскую Республику Иран и религиозные власти, которые правят страной последние полвека. Но режим аятолл поддерживает Россию в конфликте с Украиной: благодаря этому Иран поставлял Москве беспилотники «Шахед», которые использовались для ударов по украинским городам и инфраструктуре. И Тегеран, и Москва это отрицали, но есть существенные доказательства, указывающие на обратное.

Сехати говорит, что одним из его мотивов для вступления в ВСУ было желание бросить вызов представлениям об иранцах.

«Я пытаюсь передать послание солидарности от иранцев украинцам, чтобы украинцы не ассоциировали иранцев с действиями Исламской Республики», — говорит он.

Военного опыта у Сехати не было, за исключением двухлетней обязательной военной службы, которую он отслужил в Иране. Но после вступления в Иностранный легион он и его подразделение прошли профессиональную подготовку.

Журналист говорит, что никогда никого не убивал в бою, но сказал, что морально к этому готов.

«Это как если бы кто-то вломился в ваш дом с оружием и попытался напасть на вас. Что вы делаете? — рассуждает он. — Это самооборона, а не убийство, и это законно».

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