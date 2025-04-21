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Внеочередное лето продолжается?

  • 21.04.2025, 8:07
Внеочередное лето продолжается?
Фото: Charter97.org

Прогноз погоды на 21 апреля.

В понедельник, 21 апреля, скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с территории Западной Европы, сообщают синоптики.

Будет облачно с прояснениями. Местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы - из-за чего синоптики объявили желтый уровень погодной опасности. Утром местами слабый туман.

Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем будет колебаться от +19°С по северу до +27°С по югу Беларуси.

Прогноз по регионам:

Минск. Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха +24..+26°C. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Брест. Переменная облачность. Без осадков.. Температура воздуха +24..+26°C. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Витебск. Переменная облачность. Возможен кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 30-40%). При грозе порывы ветра до 14 м/с.. Температура воздуха +24..+26°C. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Гомель. Небольшая облачность. Без осадков.. Температура воздуха +23..+25°C. Ветер южный, 3-8 м/с.

Гродно. Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха +23..+25°C. Ветер юго-западный,3-8 м/с, порывами до 14 м/с.

Могилев. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +25..+27°C. Ветер южный, 3-8 м/с.

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