Глава Пентагона делился данными об ударах по Йемену в чате с женой
- 21.04.2025, 8:15
Также в чате находился брат Хегсета и адвокат.
Министр обороны США Пит Хегсет делился информацией о военных ударах по Йемену в чате мессенджера Signal, участниками которого были его жена, брат и адвокат.
Об этом сообщает The New York Times.
Речь идет о неформальном чате, созданном лично главой Минобороны. В нем состояли около десяти человек из его ближайшего окружения, включая двоих чиновников, впоследствии отстраненных в связи с утечками. Для авторизации использовался личный телефон министра.
Хотя в чате в основном обсуждали организационные вопросы, участие в нем посторонних лиц, включая супругу Хегсета, вызвало обеспокоенность. NYT отмечает, что супруга министра ранее работала на Fox News и сопровождала его на конфиденциальных встречах, несмотря на отсутствие должностных полномочий.
Отдельно NYT упоминает и скандал вокруг другого чата, где по ошибке оказался главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг. Он утверждает, что в беседе обсуждалось военное планирование, и опубликовал скриншоты с оперативными данными. Хегсет отверг эти обвинения, однако инцидент вызвал внутренние разбирательства.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается увольнять чиновников, фигурирующих в деле, выразив им доверие.