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Глава Пентагона делился данными об ударах по Йемену в чате с женой

  • 21.04.2025, 8:15
Глава Пентагона делился данными об ударах по Йемену в чате с женой
Пит Хегсет

Также в чате находился брат Хегсета и адвокат.

Министр обороны США Пит Хегсет делился информацией о военных ударах по Йемену в чате мессенджера Signal, участниками которого были его жена, брат и адвокат.

Об этом сообщает The New York Times.

Речь идет о неформальном чате, созданном лично главой Минобороны. В нем состояли около десяти человек из его ближайшего окружения, включая двоих чиновников, впоследствии отстраненных в связи с утечками. Для авторизации использовался личный телефон министра.

Хотя в чате в основном обсуждали организационные вопросы, участие в нем посторонних лиц, включая супругу Хегсета, вызвало обеспокоенность. NYT отмечает, что супруга министра ранее работала на Fox News и сопровождала его на конфиденциальных встречах, несмотря на отсутствие должностных полномочий.

Отдельно NYT упоминает и скандал вокруг другого чата, где по ошибке оказался главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг. Он утверждает, что в беседе обсуждалось военное планирование, и опубликовал скриншоты с оперативными данными. Хегсет отверг эти обвинения, однако инцидент вызвал внутренние разбирательства.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается увольнять чиновников, фигурирующих в деле, выразив им доверие.

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