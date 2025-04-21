В Беларуси начинается отправка призывников в войска

В Беларуси начинается отправка призывников в войска3
- 21.04.2025, 8:22
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22 апреля в воинские части направят около 1000 призывников.
С 22 апреля начнется отправка в войска белорусов, призванных на срочную военную службу, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В первый день в воинские части и соединения направят около 1000 призывников, которые пополнят ряды Сил специальных операций, Минской военной комендатуры и 72-го гвардейского Объединенного учебного центра.
Всего на укомплектование Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Беларуси в апреле — мае планируется направить около десяти тысяч человек.
Церемония принятия присяги у вновь прибывшего пополнения в соединениях и воинских частях Вооруженных сил пройдет 24 мая. А отслуживших срочников будут увольнять в запас в течение в апреле — мае 2025 года.