ISW: Стала ясна задумка россиян 1 21.04.2025, 8:58

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Любой режим тишины не будет работать без четких условий и мониторинга.

Поспешно объявленное Россией т.н. «пасхальное перемирие» подчеркнуло необходимость того, чтобы текст любого соглашения о прекращении огня или мирного соглашения был общедоступным, предварительно официально согласованным всеми сторонами, а также включал бы надежные механизмы мониторинга.

Это подчеркивают в своем отчете аналитики Института изучения войны (ISW) после того, как истек объявленный Россией срок такого «перемирия».

Специалисты ISW привели карту с данными NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS), которые свидетельствуют о выявленных спутниками тепловых аномалиях вдоль линии фронта 20 апреля. Эти очаги могут свидетельствовать о военной активности в то время, когда на фронте должна была бы царить тишина. Хотя ISW подчеркивает, что не может независимо проверить конкретные сообщения о нарушении «перемирия», сделанные российскими или украинскими источниками.

В то же время в ISW напомнили о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, по словам которого по состоянию на 20:00 20 апреля по Киеву российские силы осуществляли наземные штурмы, удары с беспилотников и артиллерии по украинским силам на «всех основных направлениях фронта» — в нарушение 30-часового «перемирия», которое Владимир Путин объявил в одностороннем порядке. Зеленский также заявил 20 апреля, что российские войска атаковали на Северском, Торецком и Запорожском направлениях, а наиболее интенсивно — вели наступательные действия на Покровском направлении. Президент Украины также подчеркивал, что эффективное соглашение о прекращении огня должно обеспечивать механизмы мониторинга потенциальных нарушений и что украинские силы будут отвечать на российские атаки «симметрично».

Министерство обороны России 20 апреля заявляло, что российские войска якобы «неуклонно» соблюдали «перемирие». В Минобороны РФ также утверждали, что это украинские силы наносили удары с беспилотников и артиллерии по российским позициям и населенным пунктам на территории Украины, оккупированных Россией.

По наблюдениям ISW, украинские и российские источники отмечали, что бои несколько стихли, но не полностью прекратились на некоторых направлениях, включая Купянское, Покровское и Торецкое, а также временно прекратились на некоторых других направлениях начиная с 18:00 19 апреля — однако с тех пор возобновились с переменной частотой и интенсивностью.

Аналитики ISW также подчеркнули инициативу Украины приостановить дальнобойные удары по гражданской инфраструктуре на 30 дней. Зеленский подчеркнул, что в период 19−20 апреля в Украине не звучала воздушная тревога и «это формат тишины, которая достигнута и которую легче всего продлить». Ранее Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в нарушении временного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре, но Путин и другие высокопоставленные российские чиновники в течение последних пяти недель неоднократно отклоняли совместное предложение США и Украины о полном 30-дневном прекращении огня, озвученное еще в марте.

Любое временное соглашение о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре — и особенно общее соглашение о полном прекращении огня — потребует надежных механизмов мониторинга, публичных и официальных условий и четко определенных временных рамок, отмечают в ISW. Ведь Кремль может продолжать использовать любые нечеткости будущих соглашений о прекращении огня, чтобы скрыть отказ России от предложений США и Украины относительно режима тишины и обвинить Украину в его нарушении.

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