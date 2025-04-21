Лукашенко, Мьянма и три трактора 2 21.04.2025, 9:04

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С кем на самом деле связался белорусский диктатор.

Полтора месяца назад во время визита в Минск лидера военной хунты Мьянмы представители двух режимов сказали много красивых слов о развитии отношений. Сотрудничество действительно случилось – но совсем не то, на которое рассчитывали, пишет «Салiдарнасць».

7 марта Александр Лукашенко заявил лидеру военной хунты Мьянмы Мин Аун Хлайну:

– Но санкции – это время возможностей. Поэтому мы договорились с вами воспользоваться этими возможностями и усилить, углубить отношения между государствами. И мы это сделаем.

Тогда же представители режима внезапно начали называть Мьянму «дружественным» и даже «братским» государством.

Мин Аун Хлайн предложил Беларуси инвестировать в экономику своей страны, а министр промышленности Александр Ефимов уверял, что это государство заинтересовалась поставками грузовой и пассажирской техники из Беларуси.

Однако о том, что в реальности развития экономических отношений не будет, можно было понять из слов того же министра промышленности. Рассказав о подписании документа о намерении создать сборочное производство тракторной техники в Мьянме, он сообщил о заключении контракта на поставку в эту страну… по одной единице трех моделей тракторов «для апробации на рынке».

Представляете? Вероятно, единственным реальным итогом переговоров властей Беларуси и Мьянмы стала поставка трех тракторов. Впрочем, удивляться даже такому не следовало в случае изучения международных докладов о ситуации в Мьянме.

А согласно отчету Программы развития ООН обстановка на начало 2025 года там была следующая: спустя четыре года после военного переворота, погрузившего Мьянму в хаос, страна столкнулась с беспрецедентным «поликризисом», характеризующимся экономическим крахом, нарастающим социальным конфликтом, сложными климатическими угрозами и углубляющейся нищетой.

Почти половина населения живет за чертой бедности, жизненно важные услуги рушатся, а экономика находится в упадке. Миллионы жителей уже покинули Мьянму, пока эта страна утверждается в роли мирового лидера по производству опиума, героина и метамфетамина.

Кстати, военная хунта контролирует только часть страны. С 2021 года в Мьянме продолжается гражданская война между хунтой, сторонниками свергнутого ею правительства и рядом этнических формирований.

И вот с таким государством связался режим Лукашенко, чтобы найти при санкциях «возможности». Могло ли быть хуже? Оказалось, что могло.

Когда через несколько недель после визита лидера хунты в Минск, в Мьянму отправилась белорусская военная делегация во главе с министром Виктором Хрениным, в этой стране произошли два страшных землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Они унесли жизни более 3,5 тысяч человек, а также уничтожили многие здания и часть инфраструктуры Мьянмы, которая и так была в плачевной состоянии.

Отношения двух государств действительно углубились, но совсем не так, как ожидали в Минске: из Беларуси в нищую страну отправили спасателей, кинологов и медиков МЧС.

На протяжении апреля в Мьянме произошли еще два землетрясения. Это усугубило и без того тяжелый гуманитарный кризис. В Мьянме наблюдается «катастрофа во многих измерениях», пишут СМИ.

Как видим, пока Беларусь от отношений с новым союзником ничего не выиграла, а только потратилась. Вот такую «дружественную» страну белорусы получили, благодаря стараниям Лукашенко.

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