О времени, пространстве и контексте 4 Глеб Кузнецов

21.04.2025, 9:07

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Глеб Кузнецов

Слишком долго инженеры, предприниматели и ученые позволяли себе отстраняться от политики.

СМИ обошла цитата главного по научно-техническому прогрессу в Белом Доме Кратсиоса, мол, у Штатов есть технологии управления пространством и временем. Полез смотреть в каком контексте это он выдал – юмор или серьезная метафора и зачитался. Речь на самом деле замечательная. 1) Политическая воля как двигатель прогресса «Золотая эра возможна только, если мы выберем ее». «Саморазвивающийся прогресс» – миф. Будущее создается не природой или случаем, а системой решений. Прежде всего политических решений.

Прогресс — результат политической воли, институциональной архитектуры и общественных приоритетов.

Именно на этом уровне формируется «технологическая траектория»: выбирается, куда идут государственные инвестиции, как формируется регуляторная среда, какие технологии поддерживаются, а какие — игнорируются или блокируются. Это не технологический или научный, а глубоко политический процесс. Из этого очевидно следует, что… 2) Стагнация также следствие политических решений. Визуальные образы, приведенные в речи — «забытая» Луна, уход «Конкорда» и сверхзвука вообще из гражданской авиации, застой в ядерной энергетике, которая «обещала практически бесплатное неограниченное электричество» в 60-е и не выполнила обещание.

Что пошло не так? Не «сложности», не «естественные пределы», а регуляторное удушение. 70-е годы дали старт целой эпохе предосторожностей: экология, безопасность, согласования.

Получился «самозакручивающий механизм», в котором любое усложнение регуляции только прибавляется, но никогда не пересматривается. Именно институциональные барьеры, а не недостаток идей, тормозят энергетику, транспорт, стройку. Тормозят рост. В результате образовалось искусственное и неправильное противопоставление… 3) …Экономика технологий vs Экономика долга Можно увеличивать богатство и развиваться, но развитое человечество приняло решение устроить бюрократический ад, а чтобы жить «брать в долг у будущих поколений». Мы можем либо инвестировать в то, что увеличивает производительность — в новые материалы, энергию, транспорт, — либо покрывать стагнацию с помощью внешнего заимствования и дешевого труда. Мигранты, Китай и ЮВАО – все это зло. Вместо того, чтобы делать больше с помощью инноваций, развитые страны решают проблемы за счет долгов и системы внешних зависимостей. 4) Геополитика технологий: защита как стратегия лидерства Отдельный блок про зависимость от Китая, ведь лидерство — не только вопрос инноваций, но и вопрос защиты. Технологии стали геополитическим активом, и задача правительства — не только поощрять их создание, но и оберегать их. Система защиты технологий из трех частей: - охрана интеллектуальной собственности и научной безопасности, - контроль инфраструктуры и цепочек поставок (в том числе у союзников), - жесткая экспортная политика. США сами помогли Китаю вырасти, инвестируя, передавая знания и позволяя глубокое встраивание в глобальные цепочки. Но это поднимает вопрос: насколько «естественным» был технологический рост конкурента, и можно ли теперь отыграть ситуацию обратно. Да, говорит Кратсиос, все возможно, но для этого важно поставить и решить главный вопрос технологического доминирования… 5) Вопрос политической ответственности Главный акцент речи – призыв к действию. Слишком долго инженеры, предприниматели и ученые позволяли себе отстраняться от политики. Но «в мире, где технологии и политика переплетены, нет места для нейтралитета». Запуск «трампового» Золотого Века требует нового общественного договора. В котором общество не только восхищается технологией, но и активно выбирает, куда она должна развиваться, как использоваться и кем контролироваться. Общество должно выйти из состояния пассивного потребления «магии», к которому приучил нас цифровой комфорт, и перейти в режим создания условий для реального, физического прогресса. Тут, собственно, и возникает обошедшая СМИ цитата, но совсем в другом контексте. Прогресс — это не то, что с нами случается. Это то, что мы выбираем. И только осознанно принятый выбор может позволить людям «управлять временем и пространством» не только в телефоне, но и в реальности.

Глеб Кузнецов, Telegram

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