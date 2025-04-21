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Белорус стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике

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  • 21.04.2025, 9:13
  • 1,172
Белорус стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике
Евгений Тихонцов

Евгений Тихонцов в третий раз в карьере стал лучшим на континентальном уровне.

Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов стал обладателем золотой награды на чемпионате Европы в категории до 102 килограмма.

Это вторая медаль белорусов в Кишеневе (Молдова), где они выступают в нейтральном статусе. Ранее бронза досталась Сюзанне Володько.

Тихонцов в третий раз в карьере стал лучшим на континентальном уровне. По сумме двоеборья он осилил 399 (181+218) килограммов. Это на 3 кг меньше, чем он поднял в олимпийском Париже-2024, откуда вернулся с бронзой.

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