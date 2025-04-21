Россия отвергла предложение США по перемирию

Россия отвергла предложение США по перемирию5
- 21.04.2025, 9:25
- 4,592
Захарова заявила об «обстрелах из американских HIMARS».
Пресс-секретарь МИД страны-агрессора России Мария Захарова цинично отреагировала на предложение Государственного департамента США о продлении «пасхального перемирия».
В своем Telegram-канале она традиционно обвинила Украину в якобы нарушениях прекращения огня.
Захарова утверждает, что во время «пасхального перемирия» ВСУ якобы использовали американскую систему залпового огня HIMARS для ударов по россиянам.
Представительница МИД РФ также обвинила Украину в якобы нарушении «энергетического перемирия», бездоказательно заявив об ударах по «гражданской энергетической инфраструктуре» России.
Ранее в Госдепе США сообщили, что поддерживают продолжение однодневного «пасхального перемирия», несмотря на то, что Кремль заявлял, что приказа о продлении не было.