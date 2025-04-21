WSJ: США передали Украине секретный план Трампа 6 21.04.2025, 9:40

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В нем упоминается ЗАЭС.

17 апреля во время встречи в Париже украинской делегации передали конфиденциальный документ с планом урегулирования российско-украинской войны. Киев должен предоставить свой ответ по нему, пишет The Wall Street Journal.

В документе говорится о том, что США предлагают прекратить огонь вдоль нынешних линий соприкосновения, а также признать Крым российским. По данным издания, документ исключает членство Украины в НАТО, а территорию вокруг Запорожской атомной электростанции предлагают сделать нейтральной - она могла бы находиться под контролем США.

План США не предусматривает признания российскими четырех аннексированных областей, но и не требует, чтобы россияне ушли с этих территорий.

В то же время США не предлагают уменьшить численность украинской армии, как требовал Кремль, а также не выступают против западной военной поддержки для Киева или развертывания там европейских войск.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента сказал в комментарии WSJ, что эти варианты являются возможными, а не предложениями «или так, или никак». Ожидается, что Киев даст обратную связь по этому плану уже на этой неделе во время встречи должностных лиц США, Украины и Европы в Лондоне.

Предполагается, что документ передадут для ознакомления России, если позиции США, Европы и Украины сблизятся.

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