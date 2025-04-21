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Украинская гимнастка отказалась фотографироваться с белоруской

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  • 21.04.2025, 9:54
  • 1,324
Украинская гимнастка отказалась фотографироваться с белоруской
Таисия Онофрийчук

Таисия Онофрийчук завоевала золото в упражнениях с обручем на Кубке мира.

В воскресенье, 20 апреля, украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала золото в упражнениях с обручем на Кубке мира по художественной гимнастике в столице Азербайджана Баку. Об этом сообщили в пресс-службе сборной Украины по художественной гимнастике.

Второе место в соревнованиях заняла бывшая россиянка Вера Туголукова, которая представляла Кипр, а третье — нейтральная гимнастка с белорусским паспортом Анастасия Салос. Украинская спортсменка публично отказалась от фото с ними.

Также Таисия Онофрийчук получила второе место в упражнениях с мячом. Золото получила экс-россиянка Вера Туголукова, а белоруска Салос — бронзу.

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