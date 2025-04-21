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Итальянец переехал в белорусскую деревню и печет настоящую пиццу на дровах

  • 21.04.2025, 10:04
Итальянец переехал в белорусскую деревню и печет настоящую пиццу на дровах

В нашей стране живет семья его спутницы.

В деревне Кривая Береза (Смолевичский район Минской области) повар-итальянец Тотон Папаччоне мастерски крутит тесто и выпекает свежий хлеб.

Его кафе «Папаччо Пицца» работает с пятницы по воскресенье, рассказывает блогер Кокобай. Там готовят тринадцать различных видов пиццы, фокаччу, тирамису и фирменную папоша — сэндвич на темном хлебе с классической итальянской начинкой.

Одна из пицц — с колбасками и беконом — называется «Пацаны». Шеф придумал ее в честь белорусских мальчишек. Он хотел создать пиццу, которая понравится детям, поэтому добавил в «Маргариту» (где только томатная паста и моццарелла) колбаску и бекон.

Сэндвич папоша — это легкий, с хрустящей тонкой корочкой хлеб типа чиабатты, внутри салат капрезе и ветчина.

Итальянец Тотон Папаччоне работал в ресторанной сфере с 1988 года. В 2022-м, после смерти отца, у него возникли трудности в отношениях с братьями — поэтому он бросил все и с семьей переехал из Италии в Беларусь (здесь жила семья его спутницы). Когда искал, где осесть, влюбился в участок с коробкой дома под Смолевичами. В прошлом году закончил строить дом, а в этом году открыл свою мини-пиццерию.

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