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В России произошла очередная авария с нефтяным танкером

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  • 21.04.2025, 10:10
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В России произошла очередная авария с нефтяным танкером

Произошел разлив нефтепродуктов.

В России произошла очередная авария с нефтяным танкером, которая привела к разливу нефтепродуктов в Татарском проливе у берегов Сахалина. Москва из-за войны не способна на техническое обслуживание судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины в Telegram.

Как отметили в ЦПД, три месяца назад аналогичная авария с загрязнением моря произошла у берегов Камчатки. А авария, которая привела к затоплению двух танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года, вызвала масштабную экологическую катастрофу, последствия которой российские власти не могут преодолеть до сих пор.

В ЦПД заявили, что в последнее время инциденты с российскими нефтяными танкерами приобрели системный характер, что создает серьезные риски для экологии по всему миру. Причина этого явления - невозможность российского государства обеспечить надлежащее техническое обслуживание судов в условиях огромных расходов на войну против Украины и санкций.

«Несмотря на все попытки ru-пропаганды преуменьшить масштаб проблемы, риски очередной масштабной экологической катастрофы из-за аварийности российского танкерного флота только растут», - говорится в сообщении ЦПД.

Теневой флот России

В 2022 году ЕС ввел запрет на импорт российской нефти и установил ценовой предел совместно с G7 на международные продажи сырой нефти Москвой, надеясь сократить доходы Кремля после вторжения в Украину.

Но Россия вскоре нашла способы обойти эти меры. Теневой флот Москвы, который часто полагается на сомнительных страховщиков, чтобы обойти ограничения цен на нефть, сегодня составляет до 17% всех нефтяных танкеров в мире. В результате теневой флот теперь перевозит более 80% всей российской сырой нефти. Для этого Москва использует старые танкеры, которые не соответствуют современным экологическим требованиям.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера. Из-за этого произошла утечка тысяч тонн мазута в море.

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