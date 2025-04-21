Трамп выдвинул условие для отмены импортных пошлин 21.04.2025, 10:23

Глава Белого дома заявил, что к нему обращаются с просьбой отменить тарифы.

Президент США Дональд Трамп выдвинул свое главное условие для стран, которые хотят отмены пошлин на импорт продукции.

На своей странице в соцсети Truth Social он написал, что ряд мировых лидеров и руководителей предприятий обратились к нему с просьбой об освобождении от тарифов.

«Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что так и есть! Они должны исправить несправедливость, причиненную десятилетиями злоупотреблений, но это будет нелегко. Мы должны восстановить богатство нашей великой страны и создать настоящую взаимность. Но для тех, кто хочет легкого пути: Приезжайте в Америку и стройте в Америке!» — отметил Трамп.

2 апреля администрация президента США официально ввела «взаимные» пошлины, которые коснулись около 185 стран. Минимальный размер тарифа составил 10% (в том числе и для Украины).

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