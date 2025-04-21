«Когда начали платить за это 50 на 50, мой супруг был немного в шоке» 8 21.04.2025, 10:35

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Пары рассказали, как делят бюджет поровну.

Кто должен платить на первом свидании и нормально ли делить бюджет 50 на 50 — темы, способные собрать сотни комментариев, когда речь заходит про деньги в паре. Сегодня говорим о втором: можно ли поделить бюджет поровну, если у людей разные доходы, как распределять обязанности по дому и какие аргументы у сторонников и противников схемы «50 на 50». Три белоруса поделились своими историями с Onliner.

«Бюджет 50 на 50 привел к разводу»

Когда Мария начала встречаться со своим будущим мужем, ее зарплата была практически в два раза меньше, чем у него. Никаких проблем из-за денег сначала не возникало, пара начала жить вместе.

— Ключевой момент — мой тогда еще будущий муж подчеркивал, что ему очень не нравится, когда женщина делает все по дому одна. Он говорил, для него логично и очевидно, что два человека, находящиеся в отношениях, должны поровну делить обязанности по дому.

Потом зарплата Марии начала расти, и через некоторое время после свадьбы разница в ее доходах с мужем стала примерно в районе $400 — как раз эту сумму муж платил за съемную квартиру, а на расходы у них оставались примерно равные суммы.

— Мы дарили друг другу подарки, ходили в заведения, где-то он платил, где-то — я, тоже плюс-минус поровну делали какие-то вещи по дому.

В какой-то момент муж начал критиковать траты Марии — занятия спортом с тренером вместо обычных тренировок, психолог — и предложил делить все пополам.

— Он начал говорить, что я везде хожу, а он нет и только платит за нас в ресторанах. Ко мне были претензии, что я тренируюсь, но питаюсь так, как хочу, а нужно правильно, чтобы был полноценный результат. А потом проскочила фраза: раз он больше зарабатывает и тратит, то не должен практически ничего делать по дому.

Девушка говорит, что чувствовала сильный прессинг из-за денег и устала слушать претензии якобы из-за неправильных трат, поэтому согласилась делить все расходы на 50 на 50, в том числе оплачивать половину квартиры. Тогда еще она не знала, что все закончится разводом.

— Мы начали жить 50 на 50, но это превратилось просто в какой-то кошмар, — считает девушка. — Как мне кажется, это было не совсем адекватно: любой поход в магазин заканчивался делением чека пополам, любой поход в заведение — подсчетом, кто сколько съел. Мне это не нравилось.

— Когда вы с мужем начали платить 50 на 50, вам пришлось урезать свои расходы или дискомфорт был именно из-за постоянных подсчетов?

— На самом деле, когда мы начали платить 50 на 50, в чем-то мне даже стало легче.

Например, раньше я покупала за свои деньги всю бытовую химию: порошок для стирки, кондиционер, отбеливатель, гели для душа и так далее. Когда начали платить за это 50 на 50, мой супруг был немного в шоке от того, сколько стоят все эти вещи.

Еду мы покупали себе отдельно. Бывший муж ростом почти 2 метра, весил 90 килограммов, а я 157 сантиметров и 60 килограммов — соответственно, мы едим колоссально разное количество еды. Так что мои расходы сократились.

По словам Марии, с финансовой точки зрения ей стало жить намного лучше, она начала откладывать дополнительные деньги. Но семейная атмосфера очень пострадала.

— В какой-то момент супруг предложил, что раз мы делим расходы 50 на 50, то пусть в заведениях платит тот, кто пригласил.

При этом Мария говорит, что муж не спешил делить 50 на 50 домашние обязанности. Они оба работали в IT-сфере, но в компании Марии была четырехдневка по девять часов в день, а у ее мужа — пять дней в неделю по восемь часов, и это тоже стало проблемой. Муж считал, что в свободную пятницу девушка могла бы сама убрать квартиру, а не заниматься в зале или репетиторством с детьми.

— В какой-то момент из-за того, что он вообще не помогал мне по дому, я купила робот-пылесос. У нас была трехкомнатная квартира, это немаленькие площади. В свой выходной я весь день вынуждена была работать, просто это была работа по дому: убирать, стирать, гладить.

Или еще одна ситуация: в моей семье было принято, что постельное белье можно отвезти в прачечную, там постирают, погладят и вернут все красивое. Я тоже собрала постельное белье и попросила мужа отвезти его в прачечную. Он возвращается домой и говорит: «Я не готов платить за это 30 рублей, лучше постираю дома сам». В итоге он ничего не делал, я стирала это белье — понятно, в стиральной машине, но его ведь тоже нужно собрать, развесить, погладить, а там же еще несколько комплектов.

Еще один аргумент, почему муж выступал за деление бюджета 50 на 50, — Мария не готовила ему ужины. Но у девушки есть свое объяснение.

— У меня фиксированный рабочий день, и с десяти утра до семи вечера я должна быть в офисе. А у него гибкий рабочий день, если начать в семь утра, то через восемь часов ты свободен. Я говорила, чтобы она начинал рабочий день позже, чтобы я успевала готовить ужин, но он отвечал, что его это не устраивает: он хочет раньше начинать работу, но чтобы, когда он приходил, дома был ужин.

А я чисто физически не могла это успеть: когда он приходил домой, у меня оставался еще час работы. Но в его понимании это означало, что я о нем не заботилась, не готовила ему еду, — так почему он должен на меня тратить какие-то дополнительные деньги?

— Как вам кажется, в какой момент все пошло не так и можно ли было это исправить?

— Наверное, все началось просто из-за того, что у нас стали плюс-минус одинаковые зарплаты и я начала тратить деньги на себя. У него пропало чувство, что он вот весь такой.

— То есть он не чувствовал себя добытчиком?

— Мне кажется, что да. Потому что я могла потратить свои деньги на себя, и все, а не просить что-то у него и быть суперблагодарной, что он мне купил, например, украшения. Я покупала их себе сама.

— Какие выводы вы для себя сделали и какие ожидания у вас теперь от партнера?

— У меня есть примеры знакомых, родителей, когда мужчина берет на себя материальную ответственность, и все выходит хорошо.

Я не готова больше даже встречаться с человеком, у которого в голове есть мысли про 50 на 50. Я сейчас хорошо зарабатываю и могу сама за себя заплатить. Просто если мужчина хочет, чтобы женщина была с ним на равных, то речь идет про траты, а во всем остальном он не хочет быть на равных — например, в уборке дома и других вещах.

Если семья живет по принципу 50 на 50, то с появлением детей больше забот и обязанностей появится именно у женщины, а жизнь мужчины изменится в меньшей степени. Мужчина тоже может пойти в декрет, но в Беларуси это практикуется редко, замечает девушка.

— Если мужчина не готов взять на себя материальную ответственность за женщину на этапе отношений, то он не будет готов и сделать это для своего ребенка, когда женщина не будет зарабатывать. И женщина будет чувствовать себя абсолютно беззащитной. Просто не хочется даже думать о детях в ситуации, когда нет поддержки.

Мне кажется, что мужчина, который хочет жить с женщиной 50 на 50, не готов к семье. Он хочет просто хорошо проводить время.

«Даже собаку выгуливаем 50 на 50»

У Дарьи другая история и пример комфортного деления бюджета пополам. Девушка уверяет, что все моменты проговариваются, поэтому никто не в обиде.

Кажется, все начиналось с крупной покупки. Спустя год отношений она и ее будущий муж поняли, что в серьезную вещь надо вложиться двоим. Тогда их доходы были не очень высокими, поэтому траты на крупную покупку было проще разделить.

— Перед тем как делать какие-то покупки, мы уже начинали дискуссировать и смеялись: ну что, пополам скидываемся? Чаще всего наши доходы были сопоставимы. Иногда у супруга зарплата была больше, но я считала своим долгом тоже скидываться: это же общее дело и общий быт. Наверное, мы просто прижились к этой теме и потом, даже не спрашивая, делили траты 50 на 50.

— А до первой крупной покупки как-то поднимали тему денег?

— В начале отношений, конечно, больше тратился супруг. Был конфетно-букетный период, наверное, где-то больше он угощал, дарил подарки. Все расходы были по большей части его, но жили мы не вместе, поэтому я считаю, что это был какой-то минимум трат, — шутит Дарья.

Когда пара стала жить вместе, начали появляться серьезные траты, и каждый раз молодые люди делили их пополам. Это было буквально все, включая расходы на свадьбу. Деньги на отпуск, строительство дома и кредит на него — все это пара оплачивает поровну. Накопления тоже откладывают вместе.

— Есть какие-то исключения?

— Да, бывают. Это какие-то подарки друг другу, и тут чаще, конечно, супруг балует меня. Свои увлечения, хобби каждый тоже оплачивает сам. Есть речь идет о времяпровождении в кругу друзей, то Андрей берет расходы на себя, и вопросов друг к другу не возникает. Я потом тоже могу угостить его в кафе.

Еще один момент — личные покупки, которые нужны только одному из нас. Тогда покупает один человек, но если потом нужно, то пользуемся мы оба. Например, я покупала себе экшен-камеру, но муж тоже ей пользуется. Он теплицу себе покупает, и я такая: можно я тоже туда втиснусь? С такими вещами тоже нет проблем.

— Ваши траты, допустим, на косметолога, одежду тоже делите?

— Все, что касается женской части (одеться, намарафетиться), — это мои личные расходы. Я отношу это к развлечениям, хобби, досугу — у каждого на это есть свои деньги, и их мы тратим так, как считаем нужным.

Если кто-то в паре против скидываться на определенную вещь, тогда все траты берет на себя другой человек, но чаще пара все равно оговаривает, нужна ли покупка. Иногда бывают ситуации, когда у кого-то заканчиваются деньги и не получается покрыть свою половину бюджета. Дарья признается, что такое чаще бывает у нее, но на этот случай есть готовое решение.

— Мы или договариваемся с супругом (что он покроет мою часть, а я в другой раз — его, например угощаю в кафе), или он «ставит меня на счетчик» (это согласовано обоюдно). Во втором случае это означает, что в конце месяца муж пишет мне, какую сумму он внес за меня. Когда я получаю деньги, то либо дополнительно вношу эту сумму в общий бюджет, либо отдаю деньги отдельно мужу.

Домашние обязанности в семье тоже стараются делить поровну, чтобы все было честно.

— Готовлю чаще я, но бывают моменты, когда загружена работой, и тогда готовит Андрей. Собаку мы выгуливаем 50 на 50: супруг — утром, я — вечером. Можем третий раз вместе, то есть у нас даже тут равноправие.

— Учитываете, у кого более стрессовая работа и кому нужно больше отдыха?

— Мы оба удаленщики, работаем из дома, у нас похожие направления. График работы у двоих хаотичный, может быть с утра и до ночи. Так что здесь есть баланс и понимание друг друга.

— Выходит, вас все устраивает? Нет обиды, что муж мог бы взять на себя больше?

— Это осознанный выбор, поэтому мы чувствуем себя комфортно. У меня, наверное, на первых порах была какая-то обидка, что я могла, возможно, не дотягивать. То есть я вкладывалась максимально, чтобы внести половину денег в общий бюджет, но мне не хватало, возможно, на свои расходы. Тогда я это не озвучивала, просто пыталась перебороть. Это был недолгий период, потом уже стало легче, когда доход вырос.

В целом считаю, что принцип «50 на 50» для нас справедлив, потому что мы одновременно и оба финансово независимы, и вкладываемся в общие цели и быт.

У нас есть уважение к вкладу партнера, мы это очень ценим друг в друге. Наверное, поэтому есть такая гармония.

Журналисты спрашивают у Дарьи, что будет, если что-то изменится, например, чей-то доход: упадет или вырастет в два раза.

— У меня в планах как раз есть смена деятельности, думаю, на первых порах мой доход упадет. Но я оставляю за собой кое-какие обязанности с предыдущей работы, чтобы я могла скидываться на кредит, откладывать на будущее вместе с мужем. Такое я буду оставлять за собой обязательно, а возможно, какие-то домашние расходы будет забирать на себя Андрей.

У нас гибкие подходы, поэтому мы готовы к изменениям. Однако я буду стремиться к тому, чтобы вернуться к схеме 50 на 50. Это уже даже дело принципа.

«Жене не очень нравится»

В семье Дениса сначала работала схема «зарплата мужа — это деньги семьи, а зарплата жены — это деньги жены». Но буквально полгода назад он предложил делить бюджет 50 на 50.

— Не то чтобы я считал такой вариант оптимальным… Но в нашей семье я основной добытчик, а жена тратила деньги и не ценила их, — объясняет свою логику Денис. — Куда уходила зарплата жены, я вообще без понятия, это были ее деньги. Я оплачивал кредит за квартиру, питание, автомобиль — можно сказать, все, кроме «коммуналки», которую платила жена.

Мужчина говорит, что иногда даже не понимал, куда так быстро уходят деньги, но подмечал какие-то бытовые детали. Например, из 10 купленных йогуртов 5 могло отправиться в мусорку, потому что никто их не ел и истек срок годности. А сейчас все подряд не покупается.

— Что стало последней каплей, из-за которой вы предложили 50 на 50?

— Наверное, где-то ближе к Новому году я решил поговорить с женой. Сказал, что она не ценит деньги, мои старания в семье, я должен вечно подстраиваться под нее. Допустим, у нее график работы — первая и вторая смена. Мне хотелось бы, чтобы она работала только по первым сменам, чтобы я мог и на работе спокойно задержаться, и в командировку съездить, не переживая, что ребенка из садика никто не заберет.

Денис не называет конкретных цифр, но говорит, что разница в доходах у них с женой колоссальная: он зарабатывает в три-четыре раза больше. Поэтому принцип 50 на 50 применяется к покупке продуктов, «коммуналке» и другим общим семейным расходам. Траты на ребенка тоже делятся 50 на 50. Иногда мужчина может оплатить детскую покупку один — если сам захотел что-то купить или жене не позволяют финансы, но вещь нужна. За жилье платит Денис.

— У нас по-прежнему есть общий семейный бюджет — когда-то мы вместе его собирали, он неприкасаемый. Если кто-то хочет купить что-то себе, он покупает это отдельно за свои деньги.

Условно, жена захотела себе утюг — она его покупает себе сама, я захотел PlayStation — купил себе за свои деньги.

Что касается каких-то развлечений: если мы пойдем в кафе, все равно плачу я, то есть от этого мы не ушли. Нет такого, чтобы официант разбил счет пополам, эти траты все равно на мне. Процедуры, косметику жена оплачивает сама, как и раньше, тут ничего не поменялось.

Денис упоминает, что несколько лет откладывал деньги на жилье для семьи. Он делал это в одиночку, супруга в процессе не участвовала.

— Были только «хотелки», при этом никаких шагов к их достижению с ее стороны не было: ни стремления к карьерному росту, ни желания сменить работу. Может, я пытаюсь таким образом подтолкнуть ее к изменениям. Но пока у меня не получается.

— Что насчет нефинансового вклада в семью? Есть же еще уборка, готовка, другие обязанности по дому.

— Жена готовит себе, я — себе, у нас как-то и вкусы абсолютно разные. Если берем мытье посуды, я с детства это не люблю, у меня прямо отвращение. Что касается уборки по дому, если нужно помочь жене, пропылесосить, помыть окна, я без проблем помогаю. Ремонт авто — на мне, жена не ездит и даже не вникает, ремонт по квартире — тоже на мне.

Пока что глобально в их семейной жизни бюджет 50 на 50 ничего не поменял, считает мужчина.

— Да, периодически жена говорит, что ей это не нравится и неудобно. Но, как я упоминал, пришлось принять такое решение, потому что она не ценила деньги. Это был мой способ показать, что они не берутся просто так, что мне они достаются с трудом, а не просто капают на карточку.

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