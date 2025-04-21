Побег президента США 8 Виталий Портников

21.04.2025, 10:39

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Виталий Портников

Почему позиция Дональда Трампа так изменилась?

Встреча госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио, специального представителя Трампа Стива Уиткоффа и еще одного американского спецпредставителя, Кита Келлога, с европейскими и украинскими политиками и чиновниками в Париже окончилась явно не так, как ожидала воюющая страна и ее союзники. Сначала сам Рубио, а затем и лидер США заявили о возможности отказа страны от продолжения участия в процессе мирного урегулирования в Украине, если она или Россия будут этот процесс саботировать.

Эта готовность к бегству сильно отличается от тех обещаний, которые Дональд Трамп давал накануне своего избрания: он утверждал, что если Украина откажется от мирных переговоров, то США лишат ее военной поддержки, а если от мира откажется Россия — тогда Трамп даст Украине столько оружия, сколько потребуется для отражения российского нападения.

Сейчас ни о каких предупреждениях в адрес Москвы (напомню, что от прекращения огня отказывается именно Путин, Зеленский поддерживает перемирие) — даже речи не идет. Американский президент всего лишь хочет умыть руки, как с радостью отметил бывший президент России Дмитрий Медведев, посоветовавший европейцам последовать его примеру.

Ловушка Путина

Почему позиция Дональда Трампа так изменилась? Возможно, в той реальности, которую он себе представлял до избрания главой Соединенных Штатов, сопротивляться мирному процессу должны были именно в Киеве, а Москва с удовольствием пошла бы навстречу старому знакомому.

Трамп готовился давить на Зеленского, а теперь приходится давить на Путина. И это категорически не устраивает президента США, который даже своей делегации на Генеральной Ассамблее ООН отдает распоряжение голосовать вместе с Россией против резолюций, осуждающих российскую агрессию против Украины. Остается одно — убежать.

Кроме того, Трамп, вероятно, начинает понимать, в какую ловушку пытается втянуть его российский президент. Президент США изначально действительно хотел добиться прекращения огня, чтобы затем втянуть Путина в долговременный переговорный процесс о постоянном мире. Причем процесс этот, возможно, с самого начала обречен на неудачу — но может продолжаться всё время пребывания Дональда Трампа в Белом доме.

Трамп мог бы оставить переговоры своему преемнику и потом с гордостью писать в мемуарах, что при нем войны не было. Но Путин не так глуп, чтобы не раскусить эту наивную хитрость. У него совершенно другой расчет: втянуть Трампа в переговоры на фоне продолжающейся войны. Причем не просто продолжения войны, а ее эскалации. И не просто эскалации, а ударов по мирным городам. И не просто ударов, а массового уничтожения мирных жителей.

Репутация миротворца

Путину важно, чтобы на фоне этих ударов Трамп продолжал переговоры с ним и выгораживал его. Чтобы репутация американского президента была безнадежно испорчена. Чтобы его руки были в крови. И чтобы у Трампа не осталось другого выхода, кроме как броситься в объятия Путина — а потом, разумеется, и в объятия Си Цзиньпина.

А Трамп, конечно, в эти объятия не хочет. Он не хочет выглядеть человеком, который благословляет российского президента на убийство мирных украинских граждан. Но и идти на открытую конфронтацию с Россией он тоже не хочет, ведь остается верен своему представлению о политике: маленькая страна не должна вступать в конфликт с большой — она должна подчиниться требованиям сильного.

Те, кто сопротивляются — идиоты, которые плохо выполнили свою работу. Проще говоря, Трамп экстраполирует на отношение Путина к Украине собственное отношение к Канаде и Гренландии. Он может не одобрять методы, но явно одобряет сам подход. Поэтому политически он, конечно, куда ближе к Путину, чем к Байдену или Зеленскому.

Но и находиться рядом с Путиным в тот момент, когда бомбы падают на мирные города, он тоже не хочет. Хотя, возможно, и жалеет о тех несостоявшихся сделках, которые не произойдут, если прекращения огня не будет.

Поэтому, если взглянуть на ситуацию глазами Дональда Трампа, его поведение сейчас вполне логично. Он предпримет последние усилия для прекращения огня, чтобы заработать репутацию миротворца и начать реализацию проектов, которые сейчас Кирилл Дмитриев рисует перед глазами доверчивого Стива Уиткоффа. А если ничего не получится — просто отойдет в сторону, позволив европейцам продолжать помогать Украине.

Будет ли он при этом готов продавать оружие — он и сам еще не решил, ведь продолжает надеяться на прекращение огня. Но то, что ему нужно бежать прочь от конфликта, который может превратить его в соучастника преступлений — в случае если перемирие не состоится, — он уже, кажется, понял.

Виталий Портников, vot-tak.tv

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