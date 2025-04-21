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Самолету из Варшавы в испанский Бильбао пришлось экстренно сесть

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  • 21.04.2025, 10:54
  • 4,652
Самолету из Варшавы в испанский Бильбао пришлось экстренно сесть
иллюстративное фото charter97.org

Из-за агрессивного пассажира.

Самолету авиакомпании Wizz Air, выполнявшему рейс из польской Варшавы в испанский Бильбао, пришлось садиться во Франкфурте-на-Майне из-за агрессивного пассажира, который мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, сообщает PAP.

Самолет прибыл к месту назначения с полуторачасовой задержкой уже без агрессивного пассажира, которого задержала немецкая полиция.

«Рейс был смещен из-за агрессивного поведения пассажира на борту», – подтвердил представитель Wizz Air.

По словам пассажиров, агрессивный мужчина, национальность которого не указана, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент также задержал обратный рейс более чем на 1,5 часа.

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