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На рынке труда в Беларуси зафиксирован новый антирекорд

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  • 21.04.2025, 11:04
  • 3,616
На рынке труда в Беларуси зафиксирован новый антирекорд

Дефицит работников превысил психологическую отметку.

Дефицит работников в Беларуси 21 апреля превысил отметку в 200 тысяч человек. Столько предложений от нанимателей было размещено в общереспубликанской базе вакансий. Напомним, на фоне нехватки кадров Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять до 150 тысяч трудовых мигрантов из Пакистана, пишет «Зеркало».

Количество предложений от нанимателей в общереспубликанской базе вакансий постоянно меняется — одни добавляются, другие — исчезают. Так, на утро 21 апреля в ней было чуть больше 200 тысяч объявлений. А на момент выхода этого текста — 199 972. Столько кадров в Беларуси ранее еще не требовалось — это рекордный показатель.

Почти по 67,3 тысячи вакансий готовы платить до 1000 рублей, по остальным — больше. Как правило, наниматели указывают в объявлениях суммы до уплаты налогов.

Больше всего работников требуется в Минске — 54 776. Для сравнения: на 14 февраля в столице было 51,9 тыс. предложений для соискателей. Напомним, ранее в Минтруда обращали внимание на то, что в Минске требуется больше всего работников — около четверти от всех вакансий по стране. Особенно нужны в столице кадры в сфере IT, торговле и медицине.

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