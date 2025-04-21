Украинский дрон атаковал «жирную» цель
- 21.04.2025, 11:11
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Перед атакой пришлось маневрировать лабиринтами здания.
В 5-й отдельной штурмовой Киевской бригаде показали, как ее бойцы нанесли чрезвычайно точный удар по одной из ключевых позиций российских оккупантов на краматорском направлении, пишет «Зеркало Недели». В видео, которое пресс-служба бригады опубликовала на своей странице в Facebook, видно, как FPV-дрон, который запустили защитники Украины, залетел в здание, начал маневрировать его лабиринтами, но после этого таки добрался к замаскированному пункту управления БпЛА врага.
Как следствие, защитникам удалось уничтожить целый комплекс вражеских объектов, связанных с беспилотной авиацией:
точку взлета дронов;
укрытие операторов;
средства связи;
пункт управления.
В 5-й штурмовой бригаде лаконично подытоживают результат своей работы: «Взлет не состоялся. И уже не состоится».