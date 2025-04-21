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Россия официально объявила о продолжении войны

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  • 21.04.2025, 11:27
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Россия официально объявила о продолжении войны

«Пасхальное перемирие», которое РФ неоднократно нарушало, закончено.

Россия официально объявила о завершении так называемого «пасхального перемирия». Оккупационным подразделениям приказали продолжать боевые действия, заявило Министерство обороны РФ.

В РФ заявили, что оккупанты якобы «строго придерживались режима прекращения огня» по приказу диктатора Владимира Путина с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля, обвинив Украину в нарушении «пасхального перемирия».

В то же время оккупанты отметили, что днем интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ по всей линии фронта была существенно снижена.

«С окончанием действия перемирия Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение «специальной военной операции», - заявили в Минобороны РФ.

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