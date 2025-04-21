Ученые рассказали, какая простая физическая активность укрепляет сердце. 21.04.2025, 11:37

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Небольшое изменение ежедневных привычек может стать ключом к крепкому здоровью.

Небольшое изменение ежедневных привычек может стать ключом к крепкому и здоровому сердцу, выяснили ученые. Недавнее исследование показало, что увеличение темпа ходьбы может значительно снизить риск развития сердечной аритмии.

Об этом пишет StudyFinds.

В комплексном исследовании, опубликованном в журнале Heart, ученые из Университета Глазго (УГ) и сотрудничающих с ними учреждений под руководством доктора Пей Циня, почетного научного сотрудника из УГ, проанализировали данные более 420 000 участников Биобанка Великобритании.

Участники самостоятельно сообщили о своей обычной скорости ходьбы, которую они классифицировали как медленную (менее 4.8 км в час), среднюю (5-6 км в час) или быструю (более 6 км в час). В среднем за 13 лет наблюдения риск развития нарушений сердечного ритма у людей, которые ходили в быстром темпе, был на 43% ниже, чем у тех, кто ходил медленно. При этом даже у тех, кто ходил в среднем темпе, риск снизился на 35%.

В исследование также были включены данные примерно 82 000 участников, которые носили акселерометры на запястье, обеспечивая ученым объективное измерение темпа и продолжительности ходьбы. Такой подгрупповой анализ подтвердил, что увеличение времени, проведенного при ходьбе в умеренном или бодром темпе, коррелирует с 27% снижением риска аритмии. Примечательно, что время, пройденное в медленном темпе, не давало таких же защитных преимуществ.

Дальнейший анализ показал, что около 36% связи между более быстрой ходьбой и снижением риска аритмии можно объяснить улучшением метаболического здоровья и уменьшением воспаления в разных участках тела.

Участники, которые ходили бодрым шагом, имели более низкий индекс массы тела, меньшую окружность талии, лучшую силу хвата, а также более здоровые уровни жиров и глюкозы в крови. Все эти факторы влияют на стабильность сердечного ритма.

Защитные эффекты быстрой ходьбы, давшие самые значительные преимущества для здоровья сердца, были особенно выражены среди следующих групп участников:

женщин;

людей моложе 60 лет;

участников, не страдающих ожирением;

людей с высоким давлением;

Нарушения работы сердца, в число которых входит и фибрилляция предсердий, растут во всем мире, и еще в 2019 году ими страдали около 60 миллионов человек. Они могут привести к серьезным осложнениям, таким как инсульт и сердечная недостаточность. Авторы исследования подчеркивают, что быстрая ходьба представляет собой простую и недорогую стратегию по снижению этих рисков, что подтверждает ее включение в рекомендации по охране здоровья населения.

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