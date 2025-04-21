Водку не отнять! 3 Павел Московский

21.04.2025, 11:48

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О формуле сплочения россиян.

Фраза «гражданское общество» для большинства россиян – китайская грамота. Что-то вроде терминов «фазовый переход» или «релятивистская механика». За четверть века путинского правления, если кто и помнил о таком, так уж за давностью лет и отчаялся увидеть снова. Но чудеса случаются. И тысячами людей сегодня овладевают идеи, далекие от желания властей.

Впрочем, нынешние «идущие снизу» инициативы вряд ли бы порадовали Алексея Навального или Бориса Немцова, окажись они чудом живыми свидетелями происходящего. Большинству людей в России по-прежнему совершенно наплевать на войну и сотни тысяч ее жертв. Но есть гораздо более важная проблема, вокруг которой сплачивается гражданское общество, – водка.

Только ленивый комментатор в последнее время не смеялся над экспериментами по ограничению ее продажи в России. Вспоминали и сухой закон при Николае II, и горбачевскую антиалкогольную кампанию. Которые привели к одному и тому же результату – развалу страны. А вот задуматься о том, что обе «реформы» способствовали становлению гражданского общества в России, смог далеко не каждый.

«Да что же это за гражданское общество такое кривое, что без водки и проявиться не может?» – спросит кто-нибудь. «А что у меня прямое?» – отвечал на аналогичный вопрос верблюд. Вот и в России подобным экзотическим идеям взяться вроде бы и не откуда было. А вот ведь, как сложилось.

Полем для эксперимента на этот раз стала Вологодская область. Там ретивый губернатор Филимонов в порыве сановного подобострастия просто фонтанирует инициативами. Платить по 50 тысяч любой женщине, которая приедет рожать в регион. Запретить мигрантам работать в строительстве, да и вообще везде. И, наконец, апофеоз – продавать водку в будние дни всего в течение двух часов – с 12:00 до 14:00.

И тут началось то, что еще век назад коммунисты называли «живое творчество масс». Водку начали продавать все. Первыми вспомнили советский опыт таксисты. Теперь в любое время дня и ночи у них можно купить бутылку за 800 рублей (т. е. вдвое дороже, чем в магазине). А из-за того, что багажник забит водкой, обычным пассажирам приходится ставить чемоданы в салон. Причем таксиста с водкой можно спокойно заказать и через местный агрегатор, достаточно написать в комментарии к заказу «купить водку».

Бабки-пенсионерки закупают спиртное днем (благо на работу не ходят). И вечерние посиделки на скамейках у них сопровождаются лежащей рядом открытой сумкой. Где любой страждущий может обнаружить искомое. Круглосуточные аптеки обновили ассортимент за счет десятков спиртовых настоек. Теперь там не только набивший оскомину местным алкоголикам боярышник, но и «элитные» напитки на морошке и клюкве. В общем все общество при полном согласии сплотилось вокруг идеи противостояния дурацкому закону.

Собственно, в менее бросающихся в глаза формах это можно встретить в любом городе России. Магазинчики, торгующие за наличные, подвалы, оформленные как бары, где посетителю просто открывают бутылку и отдают. В Москве совершенно легально действует фирма доставки алкоголя ночью на дом. Просто официально она продает сувениры, а бутылка виски будет бонусом-подарком для хорошего покупателя.

«Введенные на Вологодчине ограничения вряд ли приведут к снижению употребления алкоголя», – рассказал социальный психолог Алексей Рощин. Скорее, люди укрепятся в своем желании выпить, ссылается он на опыт сухого закона СССР. «Подобные ограничения вызывают у населения социальное напряжение, у людей портится настроение и появляется агрессия».

И, действительно, появляется. В России в последнее время начали поджигать не только военкоматы, но и винные магазины. Так, в марте этого года житель села Куркино Вологодской области бросил «коктейль Молотова» в здание продуктового магазина после отказа продавать ему алкоголь.

Причем, Вологда – это еще и пример бессмысленного упрямства власти перед лицом народной фронды. По инициативе Москвы ограничить продажи алкоголя пытаются и другие региональные власти. Однако даже местные депутаты встречают эти нововведения достаточно холодно. К примеру, губернатор Магаданской области столкнулся в этом вопросе с их неожиданным здравомыслием. Видимо, на Колыме избранники народа острее ощущают настроения людей. А, может, лучше понимают последствия.

Так вот там местная дума решительно восстала против варианта «ползучего сухого закона». «Я категорически против... Это то, что раздражает общество. Антинародные законы», – выразил общее мнение первый заместитель председателя облдумы Александр Басанский.

Конечно, немного смешно, что «раздражающими» общество депутаты посчитали лишь антиалкогольные инициативы власти. Но хоть так. Нарастающее в народе глухое недовольство уже трудно скрыть за путингами в поддержку войны и угодливыми опросами общественного мнения. А столь популярный у политологов «черный лебедь» может ведь прилететь и немного «под хмельком».

Павел Московский, «Радио Свобода»

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