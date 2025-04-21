закрыть
21 апреля 2025, понедельник, 12:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске побит температурный рекорд 1911 года

1
  • 21.04.2025, 11:49
В Минске побит температурный рекорд 1911 года

Воздух в столице прогрелся до 23,7 градуса.

Температурный рекорд 114-летней давности перекрыт минувшим днем в Минске, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

Воздух в столице прогрелся до 23,7 градуса. Это на 1,3 градуса выше прежнего максимума, зафиксированного 20 апреля 1911 года.

Перекрыто также семь рекордов, державшихся с 1950 года. Всего за сутки на белорусских метеостанциях переписано 35 локальных максимумов, однако абсолютный рекорд дня устоял (26,9 градуса в Брагине в 2000 году) — до повтора не хватило 0,5 градуса.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О времени, пространстве и контексте
О времени, пространстве и контексте Глеб Кузнецов
Путин прислал идейного имперца
Путин прислал идейного имперца Ирина Халип
Пять регионов и сделка в придачу
Пять регионов и сделка в придачу
Вы при чем
Вы при чем Гарри Каспаров