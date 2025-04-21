В Минске побит температурный рекорд 1911 года

В Минске побит температурный рекорд 1911 года1
- 21.04.2025, 11:49
Воздух в столице прогрелся до 23,7 градуса.
Температурный рекорд 114-летней давности перекрыт минувшим днем в Минске, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.
Воздух в столице прогрелся до 23,7 градуса. Это на 1,3 градуса выше прежнего максимума, зафиксированного 20 апреля 1911 года.
Перекрыто также семь рекордов, державшихся с 1950 года. Всего за сутки на белорусских метеостанциях переписано 35 локальных максимумов, однако абсолютный рекорд дня устоял (26,9 градуса в Брагине в 2000 году) — до повтора не хватило 0,5 градуса.