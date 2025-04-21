В Беларуси запретили продавать популярный горький шоколад

В Беларуси запретили продавать популярный горький шоколад4
- 21.04.2025, 12:05
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Bucheron The Original оказался вовсе не горьким.
В Беларуси с 18 апреля введен запрет на ввоз и продажу горького шоколада с морской солью под маркой Bucheron The Original 72%. Такое решение было принято в связи с нарушением требований технических регламентов Таможенного союза.
Как сообщается, продукция не соответствует стандартам по ряду показателей. В частности, массовая доля какао-масла составила лишь (31,5±0,6)%, тогда как для горького шоколада минимальное требование — не менее 33%. Кроме того, в составе обнаружены эквиваленты какао-масла, о которых не указано в маркировке. Их фактическое содержание — (8,17±0,35)%, что превышает допустимый предел в 5%.
Производитель этой продукции — российское ООО «Собрание». Импортером на территорию Беларуси выступало ЧТУП «Ипостась». В результате выявленных нарушений также прекращено действие документов об оценке соответствия.
По мнению контролирующих органов, такая продукция вводит потребителя в заблуждение и не может быть идентифицирована как настоящий горький шоколад.