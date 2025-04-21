На «Гродно Азот» все чаще срабатывает пожарная сигнализация
- 21.04.2025, 12:11
Предприятие рассказало о проблемах.
На «Гродно Азот» все чаще срабатывает пожарная сигнализация — в сравнении с первым кварталом прошлого года. Причина — недостаточная надежность датчиков пожарных извещателей и недосмотр персонала. Все виновные привлечены к ответственности, сообщает hrodna.life со ссылкой на пресс-службу предприятия.
На заводе планируют снижать количество срабатываний. Будут по-другому премировать сотрудников.
Зато в сравнении с первым кварталом прошлого года не было внеплановых остановок, связанных с неполной загрузкой мощностей. Стало в два раза меньше нештатных ситуаций. В тех, которые произошли, не было вины персонала.
В 1 квартале 2025 года нашли и устранили ряд нарушений в безопасности.
«Вместе с тем проблемным местом остается качественное ведение документации, культура производства, соблюдение исполнительской дисциплины. С ответственным персоналом по каждому факту нарушений проведена профилактическая работа, специалистам цехов указано на недостаточный уровень контроля за работой подчиненного персонала, к лицам, допустившим нарушения, применены меры дисциплинарного и материального характера», — пишут на предприятии.