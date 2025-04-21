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На «Гродно Азот» все чаще срабатывает пожарная сигнализация

  • 21.04.2025, 12:11
На «Гродно Азот» все чаще срабатывает пожарная сигнализация

Предприятие рассказало о проблемах.

На «Гродно Азот» все чаще срабатывает пожарная сигнализация — в сравнении с первым кварталом прошлого года. Причина — недостаточная надежность датчиков пожарных извещателей и недосмотр персонала. Все виновные привлечены к ответственности, сообщает hrodna.life со ссылкой на пресс-службу предприятия.

На заводе планируют снижать количество срабатываний. Будут по-другому премировать сотрудников.

Зато в сравнении с первым кварталом прошлого года не было внеплановых остановок, связанных с неполной загрузкой мощностей. Стало в два раза меньше нештатных ситуаций. В тех, которые произошли, не было вины персонала.

В 1 квартале 2025 года нашли и устранили ряд нарушений в безопасности.

«Вместе с тем проблемным местом остается качественное ведение документации, культура производства, соблюдение исполнительской дисциплины. С ответственным персоналом по каждому факту нарушений проведена профилактическая работа, специалистам цехов указано на недостаточный уровень контроля за работой подчиненного персонала, к лицам, допустившим нарушения, применены меры дисциплинарного и материального характера», — пишут на предприятии.

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