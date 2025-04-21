«А они готовы за похлебку работать?» 21.04.2025, 12:25

Белорусы ответили Лукашенко на идею привезти 150 тысяч пакистанцев в Беларусь.

Объявленный план диктатора завезти из Пакистана 100—150 тысяч рабочих шокировал простых белорусов. Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим некоторые из них:

— Нет людей, работяг белорусов! Разъехались, кто в Россию, кто в Польшу... А своим платить не хотят. Вот и зовут низкооплачиваемых... А потом от них одни проблемы.

— Китайцы есть, таджики есть, узбеки тоже приехали... Только их не хватает???

О, Боже, спаси нас и сохрани!!!

— Смешно, они уж точно работать за 500-1500 рублей не станут!

— Беларусь превратится в мусульманскую страну, да и милиции прибавится работы. Будут по-настоящему отрабатывать свою зарплату..

— А они готовы за похлебку работать?

— Осталось пакистанцам объяснить роль идеологов на предприятиях.

— Почему не учитывается мнение белорусов, ведь это наша земля. Мы и сами умеем хорошо работать, дайте достойную зарплату, чтобы белорусы не выезжали за границу за достойной оплатой труда.

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