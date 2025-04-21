«А они готовы за похлебку работать?»
- 21.04.2025, 12:25
Белорусы ответили Лукашенко на идею привезти 150 тысяч пакистанцев в Беларусь.
Объявленный план диктатора завезти из Пакистана 100—150 тысяч рабочих шокировал простых белорусов. Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим некоторые из них:
— Нет людей, работяг белорусов! Разъехались, кто в Россию, кто в Польшу... А своим платить не хотят. Вот и зовут низкооплачиваемых... А потом от них одни проблемы.
— Китайцы есть, таджики есть, узбеки тоже приехали... Только их не хватает???
О, Боже, спаси нас и сохрани!!!
— Смешно, они уж точно работать за 500-1500 рублей не станут!
— Беларусь превратится в мусульманскую страну, да и милиции прибавится работы. Будут по-настоящему отрабатывать свою зарплату..
— А они готовы за похлебку работать?
— Осталось пакистанцам объяснить роль идеологов на предприятиях.
— Почему не учитывается мнение белорусов, ведь это наша земля. Мы и сами умеем хорошо работать, дайте достойную зарплату, чтобы белорусы не выезжали за границу за достойной оплатой труда.