Победобесие давно заменило в России христианство 1 Игорь Эйдман

21.04.2025, 12:34

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День Победы над здравым смыслом в РФ можно праздновать хоть каждый день.

Победобесие давно заменило в России христианство и стало государственной религией. Перед РПЦ стояла задача как-то вписать в новую языческую веру старые христианские праздники. Решение нашлось. Пасха теперь трактуется как ещё один День Победы. Темный жрец победобесия Гундяй сказал: «Пасха — это День Победы. Мы знаем, есть День Победы, связанный с победой в войне, а Пасха — это День Победы, связанный с победой над самым страшным врагом, над диаволом, над силами зла, которые безраздельно господствовали в мире».

Скоро Гундяй расскажет нам, как рядовой Иисус Иосифович Христос бросился грудью на фашистский дзот, был посмертно награжден звездой героя Советского Союза и воскрес от радости после этого. Именно такому событию теперь посвящен праздник Пасхи.

Вообще все праздники в России - Дни Победы. Новый год - День Победы над североатлантической селедкой под шубой и французским оккупантом Оливье. 8 марта - День Победы над нашествием голландских тюльпанов и французских духов, а главное - над душащей мужчин жабой. 1 мая - День Победы национального холуйства перед эксплуататорами над международной солидарностью трудящихся. 4 ноября - День Победы над российской историей. 12 декабря - День Победы над Конституцией и т.д…

А День Победы над здравым смыслом в России можно праздновать хоть каждый день.

Игорь Эйдман, Telegram

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