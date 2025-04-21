The Telegraph: Путин пошел на трюк 21.04.2025, 12:48

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Дональд Трамп теряет терпение по отношению к российскому диктатору.

«Пасхальное перемирие» российского президента Владимира Путина – это трюк, цинизм которого стал очевидным, как только войска РФ продолжили свои атаки, нарушая объявленный им же режим прекращения огня, пишет The Telegraph. В издании отметили, что некоторые в его заявлении о «пасхальном перемирии» видят даже признак того, что хозяин Кремля, возможно, готов согласиться на мирное соглашение.

Однако Пасха была удобным моментом, чтобы попытаться удержать внимание доверчивого президента США на фоне признаков того, что Дональд Трамп теряет терпение по отношению к российскому лидеру.

Трамп заявил, что может закончить войну за один день или, по крайней мере, до Пасхи, но ощутимо провалился по обоим пунктам. Он предложил 30-дневное прекращение огня, на которое Украина согласилась, а Москва – нет, пока не будут выполнены условия, неприемлемые для Киева.

На выходных государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что нет смысла продолжать процесс, если Путин будет оставаться таким упрямым. После этого глава Кремля объявил о «пасхальном перемирии».

Как пишут в издании, трудно не видеть в этом очередную попытку Кремля оставить Трампа в дураках и отдалить Вашингтон от Украины. Киев и так уже опасается, что американцы потеряют интерес и прекратят поставки оружия и помощь.

Наибольшим унижением после трех лет бомбардировок для российского лидера являются заявления о том, что он действовал по «гуманитарным» соображениям. В издании подчеркнули, что если бы это было так, Путин остановил бы войну сегодня и вывел свои войска.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотя российская армия и пыталась создать общее впечатление прекращения огня, на некоторых участках все равно наблюдались единичные попытки продвижения вперед. Москва отрицала это и обвиняла Украину в нарушениях, несомненно, надеясь, что именно этот месседж будет услышан в Вашингтоне.

Оптимисты, отмечает The Telegraph, видят в «перемирии» плоды недель дипломатии на высоком уровне между Белым домом и Кремлем. Спецпредставитель США Стив Уиткофф встречался с Путиным трижды через два месяца. Недавно в Вашингтон прилетал и посланник кремлевского лидера Кирилл Дмитриев.

Но если у перемирия благие намерения, почему оно произошло лишь тогда, когда казалось, что американцы собираются выключить весь этот процесс, отмечают в издании. По крайней мере, добавляют в The Telegraph, это можно рассматривать как уступку российского лидера, который непримиримо отказывался рассматривать какие-либо компромиссы. Но Путин не делает ничего, что не было бы рассчитано на продвижение его интересов и дальнейший раскол Запада, чья поддержка Украины, когда-то такая пылкая, становится слабее.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия нарушила «пасхальное перемирие» почти три тысячи раз. Более того, оккупанты организовали засаду для украинских защитников возле Торецка, что привело к гибели воинов ВСУ. Также россияне устроили провокацию в Донецке, чтобы обвинить Украину в срыве перемирия.

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