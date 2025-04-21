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Названы четыре занятия для улучшения психического здоровья

  • 21.04.2025, 12:50
Названы четыре занятия для улучшения психического здоровья

Помогут не хуже лекарств.

Прогулки, садоводство, рыбалка и тренировки на природе могут облегчать тревожность и депрессию не хуже лекарств. К такому выводу пришли исследователи из Йоркского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Health & Social Care in the Community (HSCC).

В исследовании участвовали 223 человека в возрасте от 18 до 64 лет. У всех были диагностированы тревожные, депрессивные или посттравматические расстройства. Большинство добровольцев также сообщили, что сталкивались с социальными или экономическими трудностями.

В рамках эксперимента им предложили дополнить стандартное лечение времяпрепровождением на свежем воздухе — испытуемые могли выбрать любой тип активности от пеших прогулок до рыбалки и садоводства. В результате уже через три месяца уровень тревожности у участников снизился в среднем на 55%. Также наблюдалось ослабление симптомов депрессии на 51% и повышение удовлетворенности жизнью на 65%.

Наиболее заметные улучшения наблюдались у тех, кто активно проводил время на природе в течение пяти-восьми недель.

Исследователи подчеркивают, что время на природе не заменяет прием лекарств, но может стать мощным и безопасным дополнением к медикаментозной терапии, особенно на ранних этапах. Применять такой метод особенно важно, учитывая, что антидепрессанты не всегда действуют быстро.

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