На Гомельщине заметили «пасхомобиль» с колоколами

На Гомельщине заметили «пасхомобиль» с колоколами1
- 21.04.2025, 13:06
У зрителей возник вопрос к ГАИ.
Белорус поделился в соцсети TikTok праздничным видео, снятым в воскресенье в Гомеле. Кадры с оригинальным «пасхомобилем» набрали более 100 тыс. просмотров и тысячи лайков. Но как всегда это бывает, у некоторых зрителей возник важный вопрос, пишет «Телеграф».
На самом видео видно, как фургон с открытым кузовом, в котором установили «колокольню» и посадили звонаря, в сопровождении машины ГАИ едет по улицам столицы Гомельщины.
@kyza238 #пасха #христос #воскрес ♬ оригинальный звук - Вячеслав
Некоторые комментаторы удивились, а не слишком ли рано «пасхомобиль» разносил колокольный звон.
Ещё кто-то пожелал заказать такое авто себе на дом: «А в госуслугах можно оформить Пасху на выезд?»
Впрочем, у многих зрителей возникли вопросы к соблюдению ПДД кортежем. Их, по всей видимости, удивило, что звонаря посадили в открытом кузове грузового фургона, хотя по ПДД РБ перевозка в таких случаях запрещена.
«Разве это не нарушения ПДД?», — просила одна из зрительниц.
«Ну да, тут ремень безопасности не нужен», — с сарказмом заметил один из подписчиков.
«На штраф стоянку сопровождение?» — спросил другой.
«ПДД вышло из чата», — пошутил ещё один зритель.
Кто-то ответил, что в сопровождении ГАИ так можно, но не привел никаких доказательств из ПДД.
«Теперь я видел все», — кто-то подытожил увиденное.