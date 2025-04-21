На Гомельщине заметили «пасхомобиль» с колоколами 1 21.04.2025, 13:06

У зрителей возник вопрос к ГАИ.

Белорус поделился в соцсети TikTok праздничным видео, снятым в воскресенье в Гомеле. Кадры с оригинальным «пасхомобилем» набрали более 100 тыс. просмотров и тысячи лайков. Но как всегда это бывает, у некоторых зрителей возник важный вопрос, пишет «Телеграф».

На самом видео видно, как фургон с открытым кузовом, в котором установили «колокольню» и посадили звонаря, в сопровождении машины ГАИ едет по улицам столицы Гомельщины.

Некоторые комментаторы удивились, а не слишком ли рано «пасхомобиль» разносил колокольный звон.

Ещё кто-то пожелал заказать такое авто себе на дом: «А в госуслугах можно оформить Пасху на выезд?»

Впрочем, у многих зрителей возникли вопросы к соблюдению ПДД кортежем. Их, по всей видимости, удивило, что звонаря посадили в открытом кузове грузового фургона, хотя по ПДД РБ перевозка в таких случаях запрещена.

«Разве это не нарушения ПДД?», — просила одна из зрительниц.

«Ну да, тут ремень безопасности не нужен», — с сарказмом заметил один из подписчиков.

«На штраф стоянку сопровождение?» — спросил другой.

«ПДД вышло из чата», — пошутил ещё один зритель.

Кто-то ответил, что в сопровождении ГАИ так можно, но не привел никаких доказательств из ПДД.

«Теперь я видел все», — кто-то подытожил увиденное.

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