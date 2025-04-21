Еще одно фиаско Лукашенко 13 Андрей Бронишевский

21.04.2025, 13:16

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Диктатор вспомнил об отрасли, в которую «закопал» четыре миллиарда долларов.

Секретных нефтяных месторождений в Беларуси не нашли, газом тоже нигде не прорвало. Разочаровавшись в ресурсном потенциале страны деньги и перспективы Лукашенко решил поискать в лесу. То есть, взяться за деревообработку. Хотя постойте. За нее ведь уже брались. И не однажды.

Новые перспективы деревообработки Лукашенко увидел во время посещения Оршанского лесхоза в понедельник. После того, как министр сельского хозяйства доложил ему, что финансовые показатели отрасли несколько улучшились.

«Вот это говорит о том, где наши деньги и наша перспектива. Даже не в нефтепереработке. У нас свое сырье, это надо развивать. И все, что соответствует этому сырью», — обрадовался Лукашенко.

Еще бы не обрадоваться. Во-первых, план найти в Беларуси нефть не сработал. Лишней нефти так и не нашли, хотя очень старались.

«Господь нам нефти-газа в эту земельку не вложил, чтобы мы могли качнуть, по трубе кому-то продать, а деньги поделить», — сказал Лукашенко во время посещения церкви в Толочине на Пасху.

А во-вторых, двадцать лет непрерывной модернизации деревообработки не довели деревообработку до добра. Потратив за два десятка лет миллиарды долларов власти так и не смогли поднять отрасль. Скорее наоборот, закопали ее еще глубже, навесив новые долги.

Хотя для этого надо было, конечно, очень сильно постараться. Потому что в идеальном мире развитие деревообработки могло бы стать идеальным проектом. Потому что все свое. Белорусский лес должен был заменить нефть, газ и калийные удобрения вместе взятые.

Но не заменил. Хотя по состоянию на 2020 год модернизация отрасли обошлась в 4 миллиарда долларов. Сроки окупаемости программы регулярно переносили, а теперь про окупаемость даже перестали вспоминать. В этом году правительство снова оплатит за деревообрабатывающие предприятия их долги.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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