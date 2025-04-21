«Защитник слабых и апостол милосердия» 21.04.2025, 13:20

1,166

Фото: Riccardo De Luca - Update / Shutterstock / FOTODOM

Папа римский Франциск

Лидеры европейских стран и ЕС отреагировали на смерть Папы Римского.

Лидеры Европейского Союза и государств ЕС отреагировали на смерть Папы Римского Франциска, пишет New Voice.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х написала, что понтифик вдохновил миллионы людей «своим смирением и чистой любовью к менее счастливым». Она считает, что наследие Папы Римского будет продолжать вести людей к более справедливому, мирному и милосердному миру.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал Франциска глубоко сочувствующим и напомнил, что его волновали большие глобальные вызовы — миграция, изменение климата, неравенство и мир.

Топ-дипломат ЕС Кая Каллас вспомнила свою встречу с Папой в Риме.

«Когда мы недавно встречались в Риме, я поблагодарила Папу Франциска за его сильное лидерство в защите наиболее уязвимых и отстаивании человеческого достоинства. Я выражаю свои соболезнования всем католикам в мире», — написала она в соцсети.

Премьер Италии Джорджа Мелони, комментируя смерть понтифика, отметила, что мир потерял замечательного человека и великого пастыря, который призывал идти по пути не уничтожения, а созидания, восстановления и защиты.

«Со смертью Папы Франциска Католическая Церковь и мир теряют защитника слабых, человека, который примирял и имел горячее сердце. Я очень ценил его четкое видение вызовов, которые стоят перед нами», — отметил канцлер Германии Олаф Шольц.

Президент Польши Анджей Дуда назвал Франциска «великим апостолом милосердия, в котором он видел ответ на вызовы современного мира».

«От Буэнос-Айреса до Рима Папа Франциск желал, чтобы Церковь несла радость и надежду беднейшим. Пусть она объединяет людей между собой и с природой. Пусть эта надежда вечно воскресает вне его», — пишет президент Франции Эмманюэль Макрон в Х.

Ранее 21 апреля стало известно, что Папа Римский Франциск умер в пасхальный понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане, в Каса-Санта-Марта. Он лечился от двусторонней пневмонии и пережил госпитализацию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com