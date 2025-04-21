Путин множит фейки
- Леонид Невзлин
- 21.04.2025, 13:29
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Его стратегическая цель остается неизменной.
Лживое путинское «пасхальное перемирие» началось ударом дрона по жилому дому в Херсоне и закончилось ракетной и артиллерийской атаками по Херсону и Николаеву. Минобороны РФ официально заявило, что война против Украины «продолжена», хотя российские атаки не прекращались на протяжении всего воскресенья.
Безусловно, это была попытка манипулировать общественным мнением на Западе. После скандалов, связанных, в частности, с блокированием Вашингтоном заявления G7 по поводу массовых убийств мирных жителей Украины, Путину была необходима видимость «стремления к миру».
Президент Дональд Трамп анонсировал возможность достижения неких договоренностей уже на этой неделе. The Wall Street Journal пишет, что Украине якобы были переданы предложения, согласно которым США могут признать аннексию Крыма, а Киев — отказаться от вступления в НАТО. В ближайшие дни в Лондоне должны состояться переговоры.
Однако следует помнить: интерес Москвы заключается в максимальном затягивании времени — при этом не провоцируя выход США из переговоров. Путин будет множить фейки, объявляя мнимые мирные инициативы вроде «пасхального перемирия» и выдвигать новые условия, уклоняясь от конкретики и избегая окончательных решений.
Его стратегическая цель остается неизменной — подрыв украинской государственности. Именно из этого нужно исходить как при анализе любых мирных инициатив, так и при любом разговоре с Москвой.
Леонид Невзлин, «Фейсбук»