Пьяная минчанка хотела положить 200 рублей на приборную панель в автомобиле ГАИ

Пьяная минчанка хотела положить 200 рублей на приборную панель в автомобиле ГАИ5
- 21.04.2025, 13:40
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Против нее возбудили уголовное дело.
Пьяная женщина пыталась откупиться от сотрудников ГАИ в Минской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Инспекторы остановили электромобиль, за рулем которого находилась 55-летняя жительницы столицы. Физическое состояние женщины вызвало подозрение у инспекторов, поэтому ее повезли на медосвидетельствование.
«В пути следования в медицинское учреждение минчанка предложила решить вопрос за 200 рублей. На неоднократные предупреждения милиционеров об уголовной ответственности за дачу взятки она не реагировала, пытаясь положить купюру на приборную панель автомобиля», — рассказали в МВД.
Медицинское освидетельствование показало, что она действительно пьяна — около 1 промилле алкоголя. Ее задержали, а автомобиль поместили на штрафстоянку.
Следователи возбудили в отношении минчанки уголовное дело.