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Пьяная минчанка хотела положить 200 рублей на приборную панель в автомобиле ГАИ

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  • 21.04.2025, 13:40
  • 1,676
Пьяная минчанка хотела положить 200 рублей на приборную панель в автомобиле ГАИ

Против нее возбудили уголовное дело.

Пьяная женщина пыталась откупиться от сотрудников ГАИ в Минской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Инспекторы остановили электромобиль, за рулем которого находилась 55-летняя жительницы столицы. Физическое состояние женщины вызвало подозрение у инспекторов, поэтому ее повезли на медосвидетельствование.

«В пути следования в медицинское учреждение минчанка предложила решить вопрос за 200 рублей. На неоднократные предупреждения милиционеров об уголовной ответственности за дачу взятки она не реагировала, пытаясь положить купюру на приборную панель автомобиля», — рассказали в МВД.

Медицинское освидетельствование показало, что она действительно пьяна — около 1 промилле алкоголя. Ее задержали, а автомобиль поместили на штрафстоянку.

Следователи возбудили в отношении минчанки уголовное дело.

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