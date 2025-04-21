Россельхознадзор ограничил поставки сыра одного из белорусских предприятий

Россельхознадзор ограничил поставки сыра одного из белорусских предприятий1
- 21.04.2025, 13:48
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Продукт признан небезопасным.
Россельхознадзор сообщил о временном ограничении поставок сыра белорусского унитарного производственного предприятия «Верхний луг».
Ограничение введено с 19 апреля из-за повторного нарушения.
Как уточнили в российском ведомстве, в сыре предприятия обнаружили бактерии группы кишечной палочки.
Впервые нарушение в продукции предприятия зафиксировали в конце февраля. Тогда его статус изменили в реестре предприятий Таможенного союза на «усиленный лабораторный контроль».