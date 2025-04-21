«Больше похоже на панику» 21.04.2025, 13:59

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Россияне начали массово перемещать технику в оккупированном Крыму.

Россияне начали массово перемещать технику и средства противовоздушной обороны по всей территории временно оккупированного РФ Крыма.

Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщили в Telegram-канале партизанского движения «Атеш».

По их словам, зачастую процесс перемещения техники хаотичный.

«По информации от наших агентов из числа военнослужащих ВС РФ, в Крыму пытаются усилить меры безопасности. Но на земле все сводится к тому что технику перевозят туда-сюда без конкретного плана и это больше похоже на панику, чтобы отчитаться начальству о проведенных мероприятиях», — сообщили в «Атеш», публикуя фото российской техники.

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