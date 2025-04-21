Названы главные кандидаты на пост Папы Римского 7 21.04.2025, 14:07

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Есть несколько фаворитов.

Еще до смерти Папы Франциска, когда он тяжело болел, начали возникать догадки о его возможном преемнике. Будет ли он человеком левых взглядов, как первый Папа-американец? Или будет консервативным и закрытым молитвенником, как его предшественник, Папа Бенедикт?

Кто может стать Папой? Фаворитами на должность после Папы Франциска являются: 70-летний госсекретарь Ватикана из Италии с центристскими взглядами — Пьетро Паролин, 65-летний президент Симпозиума епископских конференций Африки и Мадагаскара — Фридолин Амбонго Безунгу из Демократической Республики Конго, обладающий консервативными взглядами, и 71-летний консервативный кардинал Виллем Якобус Эйк из Нидерландов, который когда-то был врачом. Однако это не единственные кандидаты, пишет wiadomosci.gazeta.pl.

Среди других потенциальных кандидатов — 72-летний кардинал Петер Эрдё из Венгрии, обладающий консервативными взглядами; 67-летний Луис Антонио Тагле с Филиппин, обладающий левыми взглядами; и 76-летний Рэймонд Лео Берк из США, который считается ведущим консерватором в Церкви.

Журналисты подозревают, что под внимание может попасть и 67-летний Марио Грек с Мальты, который призывал к тому, чтобы людей исключали из церкви по причине сексуальной ориентации или семейного положения. Еще одним потенциальным преемником Папы Франциска может стать 69-летний кардинал Маттео Дзуппи из Италии.

Однако все прежние прогнозы могут оказаться ошибочными, поскольку новый конклав в значительной степени состоит из недавно назначенных кардиналов — зачастую из Церквей, находящихся далеко от Рима. Поэтому возможны решения, которые окажутся неожиданными для всех.

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