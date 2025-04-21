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«Три часа на границу – сказка»

  • 21.04.2025, 14:17
«Три часа на границу – сказка»

Что происходит на границе Беларуси с ЕС.

Утром 21 апреля перед единственным открытым для автомобилей пунктом пропуска в ЕС «Брест» ждут 170 автомобилей, а автобусных очередей нет, сообщает «Белсат» со ссылкой на Госпогранкомитет Беларуси.

Водители, которые в последние сутки ехали из Беларуси в Польшу, рассказывают в тематических чатах, что с момента регистрации в очереди на выезд от польских пограничников чаще всего прошло 8–12 часов.

В сторону Беларуси ночью 21 апреля очередей не было.

Пассажиры автобусов отмечают: при въезде из Беларуси в Польшу очередей не было или они были совсем небольшие. На границе люди проводили около 6 часов. А те, кто ехал из Польши в Беларусь, ждали на границе 3 часа.

«Даже с рентгеном автобуса 3 часа на границу – сказка!», – пишет один из путешественников.

При этом остаются большие очереди из фур на въездах в ЕС из Беларуси.

«Литовское направление остается самым загруженным для фур. Перед пограничным переходом «Мядининкай» («Каменный Лог») фиксируется 390 грузовиков, ожидающих въезда на сопредельную территорию», – сообщает Госпогранкомитет.

В пункте «Бенякони» въезда в ЕС ожидают 470 грузовых автомобилей.

Перед латышским пограничным переходом «Патерниеки» ждут еще 385 фур.

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