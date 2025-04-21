Трамп опоздал 2 Виктор Небоженко

21.04.2025, 14:24

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Путин решил не связываться с ним.

Президент Трамп опоздал: он начал торговую войну с Китаем, прежде чем заставил Украину сдаться и подписать позорную капитуляцию с союзником Пекина путинской Россией.

Таким образом Путин решил не рисковать своей договоренностью с Китаем и не связываться с непредсказуемым Трампом, но активно использовал его геополитическую неопытность и честолюбие в своих целях — давление на Украину.

В результате Трамп, с одной стороны, предал и поссорился с Украиной, сбросил оборону Украины на Европу. С другой стороны, Трамп не добился разрушения альянса России и Китая, что делает его войну с Китаем проблематичной.

Виктор Небоженко, Facebook

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