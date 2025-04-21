Лукашенко угрожает чиновникам

Лукашенко угрожает чиновникам12
- 21.04.2025, 14:34
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Диктатор приказал «поставить на место» своих назначенцев.
Диктатор Лукашенко совершил поездку в Витебскую область, где принялся угрожать чиновникам.
— Инсайдерская тебе информация, — сказал политик управляющему делами своей администрации Юрию Назарову. — В ближайшее время Субботин (председатель Витебского облисполкома Александр Субботин. — Прим. ред.) будет не на ногах ходить, а в лучшем случае на руках или на голове. Все плачемся: «Ах, Витебская область, она может — не может». Ну мы сейчас посмотрим, что они должны сделать. Игорь Петрович (Сергеенко. — Прим. ред.) тут плохо работает как уполномоченный. Поэтому в ближайшее время и по уполномоченным пройдемся.
Политик также потребовал главу Комитета госконтроля Василия Герасимова «проверить всю Витебскую область».