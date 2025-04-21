«Это был ход конем» 21.04.2025, 14:46

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Александр Коваленко

Почему Путин предложил «пасхальное перемирие».

Российский диктатор Владимир Путин 19 апреля, объявил «пасхальное перемирие» на 36 часов. Сегодня оккупанты заявили, что якобы «строго придерживались режима прекращения огня» с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля. После этого РФ официально объявила о продолжении войны.

Что вынудило Путина пойти на такой шаг? Об этом и о других темах сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— В первую очередь — это попытка убедить Дональда Трампа в том, что Путин действительно готов к каким-либо мирным переговорам, к мирным процессам.

Накануне Марко Рубио, а также другие представители администрации Дональда Трампа, заявили, что если не будет каких-либо ответных шагов со стороны одной из сторон, то Соединенные Штаты будут выходить из этого процесса. Путин заинтересован в этом процессе. Он заинтересован в имитации готовности к мирным переговорам. Тогда Путин сможет затягивать войну и достигать определенных тактических, а возможно и оперативно-тактического целей в зоне боевых действий. Поэтому он сделал шаг конем, назовем это так.

— Как в действительности походило «пасхальное перемирие» на фронтах войны? Чем оно закончилось?

— Перемирие не работало. За это время были осуществлены десятки штурмовых действий со стороны российских войск. Было нанесено почти 1500 ударов ствольно-реактивной артиллерии по территории линии боестолкновений, ближней тыловой зоны Украины. Также было нанесено более 900 ударов применений FPV-дронов, что соответствуют среднестатистическому показателю применение FPV-дронов российскими войсками. Это даже и близко не перемирие.

Перемирие отражалось только в том, что в эти сутки не применялись «Шахед-136», иранские дроны, которые Россия использует для ударов по глубоко тыловой зоне Украины. Еще они массово не применяли ракетное вооружение по глубокому тылу. В остальном, «перемирие» особо и не ощущалось.

— Сегодня стало известно, о плане США по урегулированию российско-украинской войны. В нем США предлагают прекратить огонь вдоль нынешних линий соприкосновения и признать Крым российским. Документ исключает членство Украины в НАТО. Может ли Украина пойти на эти условия?

— Украина может пойти на условия неучастия в Североатлантическом альянсе в определенной перспективе, например — 5 лет, 10 лет, но не более того.

Свои территории Украина никогда не будет ни на что обменивать! То есть для нас наши территории остаются украинским. Крым — это Украина, Донецк — это Украина, Луганск — это Украина и так далее.

Для Украины не может быть никакого территориального решения. Если в Соединенных Штатах этого не понимают, следовательно, у Дональда Трампа окружение достаточно профнепригодно, чтобы предлагать ему другие действенные варианты решения данного сложного вопроса. Дональд Трамп до конца не ощутил того, насколько его коса нашла на камень.

Это касается не только Украины, это касается и России. Трамп посчитал, что он сможет это очень быстро решить. Нет, не сможет. Он не сможет это решить, подыгрывая России и при этом давя на Украину. Киев никогда не пойдет на подобные соглашения. А если Украина не пойдет на подобные соглашения, то для Дональда Трампа это будет очередное за его 100 дней серьезное политическое и репутационное поражение.

Поскольку в Украине есть серьезное лобби каждого региона, каждой области, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, временно оккупированного полуострова Крым, крымские татары, которые просто не позволят это все реализовать.

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